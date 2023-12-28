Врач неотложной помощи Евгений Щаслывый: „Новогодняя хлопушка может лишить вас жизни!“

„Спектр травм очень широкий, начиная от простых вывихов, растяжений и ушибов, заканчивая открытыми переломами и ампутациями пальцев. Встречается и потеря зрения от того, что какая-нибудь новогодняя хлопушка или петарда взорвалась в руках пациента или у его лица“, - продолжает доктор. Активная продажа безобидных вроде бы фейерверков на практике приводит к тому, что в отделение неотложной помощи обращаются пациенты, пострадавшие от взрывов петарды . „Кроме того, некоторые из них очень изобретательны — они сами изготавливают новогодние хлопушки, насмотревшись роликов в Youtube, а потом оказываются в ЭМО с травмами рук или ожогами и травмами лица“, - говорит доктор Щаслывый.

„Отдельно скажу о том, что зимой становится много пациентов пожилого возраста, которые, например, поскальзываются на плохо убранных улицах. У пожилых людей реакция не столь быстрая, они не столь ловки, как молодые люди. Кроме того, кости с возрастом тоже становятся более хрупкими, у пожилых людей нередко развивается остеопороз, который при любых, даже небольших, падениях приводит к переломам“.

„Многие травмы случаются из-за невнимательности самого пациента, из-за излишнего потребления им алкогольных напитков, использования наркотических веществ. В случае травм, полученных в результате дорожных аварий, причиной бывают неверно выбранная скорость или расстояние, когда человек не смог рассчитать тормозной путь или боковой интервал“, - отмечает он.

„В зимний период число пациентов, обращающихся в травмопункт, возрастает. Количество травм увеличивается не только в связи с праздниками, но и по причине погодных условий, скользких дорог, темного времени суток, учащающихся автомобильных аварий. Кроме того, смена времени года тоже увеличивает число пациентов с различными травмами, поскольку люди начинают заниматься зимними видами спорта - катание на лыжах и коньках, сноуборд и другие, впрочем, это справедливо и для теплого времени года“, - рассказывает врач неотложной помощи Евгений Щаслывый.

От взрывов петард мужчина получил 96% ожогов тела и скончался

„Пару лет назад я проходил резидентскую практику, и навсегда в моей памяти остался пациент, который сам себя по неосторожности сжег. Водитель машины остановился на обочине, чтобы прикурить, и в этот момент искра попала на соседнее сиденье, на котором лежал пакет с петардами. Всё полыхнуло и начало взрываться, мужчина получил 96% ожогов тела. Такая травма оказалась несовместима с жизнью, к сожалению, человек через пару часов скончался“.

В праздники врач успевает всё — шить, репонировать, накладывать гипс!

Праздничная пора добавляет работы врачам ЭМО, количество пациентов значительно возрастает. Часто у врачей нет ни одной свободной минуты, так плотно поступают пациенты.

„Отмечу, что темп работы врача тоже варьируется: есть травмы, которые не нуждаются в экстренном вмешательстве, а есть пациенты, которые нуждаются в ампутации или у них активное кровотечение, тут врач должен поспешить, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Кроме того, число пациентов, обращающихся в приемный покой в выходные, значительно больше, чем в будние дни. В праздничное время, а также в день зарплаты — число пациентов в травмопункте может превышать 90 человек в сутки, столько приходится на одного врача, одну медсестру и одну санитарку. Таким образом, врач за сутки успевает всё — и шить, и ставить гипс, и репонировать кости (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения лучшего сращения кости — прим. редактора), и останавливать кровотечение“, — говорит доктор Щаслывый.

„Конечно, полностью предостеречь себя от травм невозможно. Нужно соблюдать элементарные правила техники безопасности и научить этому детей. Будьте внимательны к себе и окружающим, и тогда праздники пройдут без неприятных сюрпризов. Если вдруг беда случилась — на помощь придем мы, люди в белых халатах, поможем и поддержим. Будьте здоровы!“