МНЕНИЕ | Доктор Каледина: не объедайтесь в праздники, лучше проведите время с близкими!

Заранее составьте меню

Продумайте меню заранее и запишите все, чем планируете угощать гостей. Затем пересмотрите свое меню критическим взглядом и постарайтесь оценить, что из вашего списка наиболее важное и полезное. Так, например, имеет смысл предпочесть легкие закуски тяжелым салатам с майонезом, а десерт в виде торта заменить не менее вкусной фруктовой тарелкой.

Ешьте много овощей!

Если же ваш праздник не может существовать без традиционных салатов, то в этот раз можно предложить своим гостям видоизмененный оливье. В его рецепте будет авокадо вместо привычного картофеля, а так же соус для заправки на основе сметаны и горчицы вместо привычного майонеза. Также колбасную нарезку с ветчиной и сыром можно смело заменить на овощную тарелку с обилием свежих овощей: например, морковь, цветная капуста, огурец, помидоры черри и кольраби. В качестве соуса можно подать к ним дип из хумуса на основе нута, который богат железом и кальцием. Ферментированные овощи (кислая капуста и соленые огурчики) прекрасно смотрятся на столе, и как никогда порадуют нашу микрофлору кишечника.

Делайте паузу в еде!

Не старайтесь съесть все и сразу, делайте перерывы между длинным застольем. Только таким образом вы почувствуете насыщение и ваш желудок отдохнет от переваривания съеденной пищи. Можно также предложить вашим гостям сделать паузу для подвижных игр или танцев. Полезно будет пойти на небольшую прогулку.

Основное блюдо

Для тех, кто не обходится на Новый год без основного блюда, есть вариант выбрать диетическое мясо курицы или индейки, которое можно приготовить в духовке и подать с овощами. Хорошо подойдет батат, морковь или всеми любимый кабачок (цуккини). Не менее важно использовать в приготовлении разные пряные травы и зелень, чтобы блюду не требовалось много соли.

Ограничьте потребление алкоголя