МНЕНИЕ | Врач ЭМО: „Электросамокаты опасны для здоровья других людей!“

В Эстонии наблюдается тревожная тенденция: растут расходы на услуги здравоохранения, связанные с травматичными последствиями использования самокатов. Личный опыт показывает, что каждый третий пациент, обратившийся в травмпункт, пострадал в несчастном случае с участием электросамоката. Как правило, половина таких пациентов не имеет медицинской страховки, при этом каждая третья такая травма нуждается в оперативном вмешательстве.