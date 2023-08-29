29.08.2023, 15:30
МНЕНИЕ | Врач ЭМО: „Электросамокаты опасны для здоровья других людей!“
ФОТО: Личный архив автора
В Эстонии все больше пациентов, пострадавших в результате несчастного случая с участием электросамокатов. Эстонии стоит рассмотреть опыт США, где для определения степени опьянения водителя используется не только алкометр, но и физический тест, уверен врач неотложной помощи Евгений Щаслывый.
В Эстонии наблюдается тревожная тенденция: растут расходы на услуги здравоохранения, связанные с травматичными последствиями использования самокатов. Личный опыт показывает, что каждый третий пациент, обратившийся в травмпункт, пострадал в несчастном случае с участием электросамоката. Как правило, половина таких пациентов не имеет медицинской страховки, при этом каждая третья такая травма нуждается в оперативном вмешательстве.