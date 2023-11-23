МНЕНИЕ | Доктор Каледина: каждый может предотвратить у себя развитие деменции

Деменция - это неврологический синдром, который лишает человека способности быть самостоятельным в своих повседневных действиях. На сегодняшний день более 50 миллионов человек по всему миру столкнулись с этим сложным, мультифакторным заболеванием.

Причин возникновения деменции множество. У пожилых людей деменция имеет прежде всего нейродегенеративный характер. То есть, нейроны со временем погибают и теряют связи между собой. Так, например, при болезни Альцгеймера умирают холинергические нейроны в гиппокампе и в коре головного мозга. Проще говоря — это те участки головного мозга, которые отвечают за нашу память и обучение. С прогрессированием болезни Альцгеймера человек продолжает теряет память и больше не способен обучаться новому. Даже самая простая информация, получаемая человеком ежедневно, становится сложно усвояемой. Ученые считают, что болезнь Альцгеймера также связана с сосудистой патологией головного мозга, а ведь именно на этот компонент мы можем повлиять, делая определенные изменения в нашем образе жизни.

Каким образом мы можем повлиять на этот процесс?

Мне, как семейному врачу, зачастую приходится отвечать на этот вопрос. Что и как нужно делать, чтобы максимально долго оставаться в здравом уме и сознании?

Питайтесь правильно

Как бы прозаично это не звучало, но сбалансированное правильное питание необходимо и в долгосрочной работе мозга. Так, ежедневно необходимо потреблять 5 разных видов овощей и фруктов, сократить потребление красного мяса и увеличить количество продуктов, содержащих жировые кислоты группы омега 3. Средиземноморская диета - хороший пример правильной пищи для памяти и головного мозга в целом.

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