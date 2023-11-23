МНЕНИЕ | Доктор Каледина: каждый может предотвратить у себя развитие деменции
Все мы напрямую или косвенно знакомы с такой проблемой здоровья, как деменция. Нам страшно представить, что мы сами или кто-то из наших близких может когда-нибудь оказаться заложником этого тяжелого заболевания. Что такое деменция и как ее распознать?
Деменция - это неврологический синдром, который лишает человека способности быть самостоятельным в своих повседневных действиях. На сегодняшний день более 50 миллионов человек по всему миру столкнулись с этим сложным, мультифакторным заболеванием.
Причин возникновения деменции множество. У пожилых людей деменция имеет прежде всего нейродегенеративный характер. То есть, нейроны со временем погибают и теряют связи между собой. Так, например, при болезни Альцгеймера умирают холинергические нейроны в гиппокампе и в коре головного мозга. Проще говоря — это те участки головного мозга, которые отвечают за нашу память и обучение. С прогрессированием болезни Альцгеймера человек продолжает теряет память и больше не способен обучаться новому. Даже самая простая информация, получаемая человеком ежедневно, становится сложно усвояемой. Ученые считают, что болезнь Альцгеймера также связана с сосудистой патологией головного мозга, а ведь именно на этот компонент мы можем повлиять, делая определенные изменения в нашем образе жизни.
Каким образом мы можем повлиять на этот процесс?
Мне, как семейному врачу, зачастую приходится отвечать на этот вопрос. Что и как нужно делать, чтобы максимально долго оставаться в здравом уме и сознании?
Питайтесь правильно
Как бы прозаично это не звучало, но сбалансированное правильное питание необходимо и в долгосрочной работе мозга. Так, ежедневно необходимо потреблять 5 разных видов овощей и фруктов, сократить потребление красного мяса и увеличить количество продуктов, содержащих жировые кислоты группы омега 3. Средиземноморская диета - хороший пример правильной пищи для памяти и головного мозга в целом.
Учитесь новому и тренируйте память
Образование новых нейронных связей возможно только при изучении чего-нибудь нового, а так же тренировки памяти на ежедневной основе. Изучайте новые языки, решайте кроссворды и судоку, учите стихи и песни наизусть! Это все способствует поддержанию работы префронтальных отделов мозга и памяти. Также к изучению нового и познанию мира можно отнести путешествия и посещение новых мест, городов, стран, которые не только стимулируют работу головного мозга, но и приносят множество положительных эмоций.
Оставайтесь физически и социально активными
Регулярная физическая нагрузка положительно влияет на когнитивную функцию и всячески способствует уменьшению риска возникновении деменции. Помимо физических упражнений для пожилого человека будет также важно оставаться максимально активным и в социальном плане. Доказано, что именно социальная изолированность и одиночество способствуют развитию деменции.
Замечательной идеей будет, если объединить эти два компонента и добавить в свою жизнь, например. групповые тренировки, прогулки в компании или социальные танцы.
Здоровый сон
Не секрет, что именно здоровый сон напрямую влияет на наше душевное здоровье и желание быть социально и физически активными. Хронический недостаток сна может постепенно привести к депрессии и желанию человека изолироваться от общества и погрузиться в глубокое одиночество. Поэтому особенно важно иметь полноценный и крепкий сон, чтобы ваше психологическое состояние позволяло вам продолжать открывать мир, учиться новому и еще долго оставаться здоровым и избежать деменции.