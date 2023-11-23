ПОДКАСТ | „Турция - это про деньги, а не про ценности“. Как Эрдоган всех переиграл и зарабатывает на войне

Турция единственная страна НАТО, которая не ввела санкции против России. Самолеты из Москвы и Питера постоянно летают в Стамбул, ограничений на российский паспорт никаких нет, даже карточкой „МИР“ можно расплачиваться в турецких магазинах. При этом президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану удается общаться как с Россией, так и с Украиной. Он посещал Львов и выражал поддержку Владимиру Зеленскому. Продавал ему „Байрактары“ и выступал посредником между двумя воюющими странами.

„Турция - нужна всем. России, как партнер, который поставляет ей продукцию. Турецкий экспорт в Россию за год вырос на 68%. По некоторым позициям больше, чем на 100%, - говорит журналист Сергей Ковальченко. - Для США - это военный плацдарм. Несколько ключевых баз НАТО находится в Турции, там размешены авианосные группы, в том числе там находится ядерное оружие. Европейскому союзу - Турция сдерживает беженцев из Сирии. Эрдоган правду говорит, если Турция не сдержит миллионный миграционный поток, то они поедут в Европу. Второе - торговля, во-первых, там самый крупный завод Fiat. Итальянская экономика заинтересована в этом производстве. И, конечно же, туризм. Ключевой партнер - Германия, в день десятки рейсов из немецких городов в Турцию“.

Как Турции удается дружить со всеми, продолжать торговать с Западом и Востоком и блокировать вступление Швеции в НАТО? Какие отношения у Турции с Украиной и Россией? Как им удается зарабатывать на войне, но не терять связь с западным миром? Об этом и не только в подкасте RusDelfi „Санкции? Не слышал!“

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