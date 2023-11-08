ПОДКАСТ | „Нельзя сказать избирателям, что завод переезжает в Китай“. ЕС все больше закупает чугун из России

Экспорт чугуна из России в Европейский союз вырос на 25% в 2023 году, по сравнению с 2022 годом. Экспорт украинского чугуна снизился на 13%. До сих пор Европа закупает российскую железную руду, сталь и слябы. Хоть санкции на металлургический сектор и ввели сразу после начала войны, в марте 2022 года, европейские государства не смогли полностью отказаться от металлургической продукции из РФ.

„Например, Германия. Она живет за счет тяжелой промышленности. Если страна начнет закупать более дорогие металлы, то конкурентоспособность ее продукции сразу снизится. Когда поднимутся цены, то усилится влияние Китая и США. К тому же и так уже отказались от дешевой нефти и угля. Нельзя сказать своим избирателям, что мы закрываем заводы в Германии и переносим их в Китай. Немцы этого не поймут“, - подчеркивает в подкасте журналист Сергей Ковальченко.

В 2021 году экспорт металлургической продукции составил 3,7 млрд долларов. На момент октября 2023 года около 3 млрд долларов. „В связи с ростом цен на металл, увеличением военной промышленности, плюс „серые схемы“ - можно сделать прогноз, что Россия выйдет на уровень 2021 года. То есть санкции фактически не нанесут вреда“, - продолжил Ковальченко.

Стоит отметить, что Россия смогла вернуться к довоенным показателям как раз из-за войны. Военно-промышленный сектор сейчас вынужден работать в несколько смен, чтобы удовлетворить запрос Министерства обороны. „Производят танки, орудия, снаряды - внутренний рынок нуждается в металлургической промышленности, - говорит Ковальченко. - В торговых центрах открывают новые производства для оборонной промышленности“.

К тому же используются различные лазейки, чтобы торговать санкционными товарами. Например, труба из России попадает в Казахстан, там меняется маркировка, и труба становится казахской. Потом совершенно спокойно едет на европейский рынок.