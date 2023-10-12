ПОДКАСТ | „Cанкции? Не слышал!“ Какие лазейки используют сторонники войны для путешествий по Европе

Персональные санкции против граждан России ввели еще в 2014 году, после аннексии Крыма. После начала полномасштабной войны в 2022 году список существенно пополнился. Под санкции попали топ-менеджеры государственных компаний, чиновники, пропагандисты. Сейчас в санкционных списках около 2000 россиян.

Однако это не мешает многим бизнесменам путешествовать по Европе и странам НАТО. По словам соавтора передачи, журналиста Сергея Ковальченко, верхушку в Европу и США, конечно, не пускают, но непубличные люди используют различные лазейки, чтобы пересекать границу, владеть недвижимостью и заниматься бизнесом. Один из очевидных способов: гражданство другой страны.

"Многие страны за недвижимость и инвестиции выдавали виды на жительство и паспорта. Там могут фигурировать Кипр, Мальта и другие острова. У некоторых есть гражданство Израиля, Азербайджана, стран Балтии, Болгарии. Россияне уже давно поняли, что президент только на Крыме не остановится, поэтому подсуетились заранее. Например, Тимати выступает на Z-концертах, но периодически появляется в странах Европы и НАТО", - говорит Ковальченко.

Второй способ - почетное консульство. "У дипломатов есть привилегия не стоять в очереди на границе, они проезжают по спецпаспортам. Многие бизнесмены становились почетными консулами Эфиопии, Новой Гвинеи и так далее. Благодаря этому могли просекать границы без проверок.

Третье - служебный паспорт МИД России, по которому пускают без визы. Верхушку не пропустят, но люди рангом пониже, которые финансируют войну, но особо не высказываются, могли использовать подобные лазейки", - продолжает Ковальченко.

Слушайте подкаст, где мы обсудили связь Эстонии с российскими олигархами, "челночную жизнь" олигархов, сейфы на границе Финляндии и России и выход из-под санкций.

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