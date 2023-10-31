ПОДКАСТ | Россия торгует нефтью даже в Балтийском море: вот как россияне обходят санкции

„Россия - мировая бензоколонка, она получала огромные выплаты за продажу нефти. По доходам газ даже рядом не стоял“, - начал журналист Сергей Ковальченко.

По его словам, на нефть долго не вводили санкции. „Этот разговор всегда откладывался. В России в 2022 году доходы от продажи нефти зашкаливали - больше 200 млрд долларов, это больше, чем в 2021 году. Некоторые страны публично говорили, что сократят покупку, но на самом деле это была истеричная скупка. К декабрю 2022 года созрели и ввели санкции на покупку нефти, а с марта - и на покупку нефтепродуктов“. Санкции не ввели только три страны: Китай, Индия, Турция. Они легально покупают российскую нефть. Платят в своей валюте. Другая проблема - американцы запретили конвертировать рупии в доллары, поэтому у России сейчас много ненужной валюты, или „резаной бумаги“.

Европейские лидеры считали, что война быстро закончится и слишком опасно рисковать, перекрывая нефтепоток из России. „У немецких политиков было стойкое ощущение, что война ненадолго. Они не хотели вводить санкции. Макрон постоянно звонил Путину. В апреле был стамбульский процесс, российская армия отошла от Киева, Россия и Украина общались в Турции. Но потом случилась Буча. Такие вещи прощать нельзя. Затем удачное наступление Украины, мобилизации в России, и всем стало понятно, что это надолго“.

РФ долго готовилась к войне и потенциальным санкциям. Благо, были отличные примеры - Иран и Венесуэла. „Россия заранее скупила 16% всех нефтяных танкеров в мире. Но владеют они ими по-хитрому. Российские танкеры не могут ходить из-за ограничений. Поэтому они скупили танкеры из Венесуэлы, Греции и других стран. Фактически они российские, но ходят под другими флагами. Таким образом Россия продолжила торговать с европейскими странами. Россия даже торгует нефтью через терминалы в Балтийском море“, - отмечает Ковальченко.