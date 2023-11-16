РЕПЛИКА | Юферева-Скуратовски — самый смелый политик прямо сейчас. Три причины почему

„Переобувание в воздухе“, - выразила мнение многих центристка Яна Тоом. В этом есть доля правды. Нужно быть последовательным в своих взглядах. Но люди меняются. Особенно в 2023 году. Я же вижу в действиях Марии другое - смелость. И это качество за последний год у нее прокачалось намного больше, чем у многих наших политиков.

Юферева-Скуратовски четко высказалась против войны. В первый день и громче других однопартийцев. Она против путинской агрессии, за Украину и деоккупацию всех территорий. Никто другой с похожим электоратом и бэкграундом сделать подобного не осмелился. А ведь это большой риск, учитывая настроения избирателя из Ласнамяэ. Риск удался - мандат в парламент выигран.

Юферева-Скуратовски встала на сторону Танеля Кийка. Единственная русская из крыла Ратаса и Кийка. Поставила на непопулярного Кийка, не поддержав Михаила Кылварта на выборах председателя партии. Не самый прагматичный шаг, учитывая популярность мэра Таллинна среди ее электората. Не самый прагматичный, но смелый.

Юферева-Скуратоски вступила в Партию реформ. Пошла, раз уж решила сменить партию, не к соцдемам, хотя мировоззрение вполне совпадает. Не приняла заманчивое предложение от Isamaa, хотя дорога центристами была уже протоптана. Она выбрала реформистов. Это те самые, которые за лишение права голоса граждан РФ, автоналог и Каю Каллас. Про популярность среди русскоязычных писать даже не стоит (4-я по популярности среди неэстонцев).

Все это очень смелые поступки. Особенно для Марии из Ласнамяэ.