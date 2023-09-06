ПОДКАСТ | Страсти накалены до предела. Сможет ли выжить Центристская партия?

Слушайте передачу:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

„Михаил сильнее практически по всем позициям. У него большой опыт руководства, он возглавляет мэрию столицы, был вице-мэром, возглавляет Союз городов и волостей. Кроме того, мы видим его результаты на выборах - у него сумасшедшие результаты, его поддерживают избиратели. Он понимает проблемы населения, особенно русскоязычного населения. Он может объединить Центристскую партию“, - начал представитель лагеря Михаила Кылварта, депутат парламент Вадим Белобровцев.

„Танель Кийк, безусловно, сильнее Михаила Кылварта по ряду вопросов. У Кийка большой опыт работы на государственном уровне, у Михаила такого опыта нет. Танель два раза работал министром, руководил госорганизациями. Во время коронакризиса показал себя сильным управленцем. Сейчас он руководит центристской фракцией в Рийгикогу, делает это хорошо, работает 24 часа в сутки, у него есть идеи, законопроекты. Танель тоже понимает, чем живут простые люди. Он родился в Ласнамяэ, ходил там в школу, он прекрасно понимает, чем живет и дышит обычный человек“, - продолжила сторонница Танеля Кийка, депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски.

Одна из главных задач для будущего председателя - победа на выборах. Парламентские выборы пройдут через четыре года. Если Кылварт будет председателем центристов, с точки зрения политтехнологии, удачно ли будет выдвигать его кандидатуру на пост премьер-министра? Ведь в эстонских СМИ до сих пор обсуждают его прошлое, родной язык и стиль общения. „Безусловно! Михаил имеет огромную популярность в народе. У него потрясающие управленческие навыки. Мне кажется, в 2023 году в европейском государстве говорить о том, что кто-то не подходит на роль премьер-министра из-за его национальности или родного языка - это просто некрасиво“, - считает Белобровцев.