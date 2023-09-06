ПОДКАСТ | Страсти накалены до предела. Сможет ли выжить Центристская партия?(7)
В это воскресенье пройдут выборы председателя Центристской партии. Им станет или Танель Кийк, или Михаил Кылварт. В подкасте RusDelfi мы обсудили кандидатов, интриги и сложности центристов. В гостях: Вадим Белобровцев и Мария Юферева-Скуратовски.
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„Михаил сильнее практически по всем позициям. У него большой опыт руководства, он возглавляет мэрию столицы, был вице-мэром, возглавляет Союз городов и волостей. Кроме того, мы видим его результаты на выборах - у него сумасшедшие результаты, его поддерживают избиратели. Он понимает проблемы населения, особенно русскоязычного населения. Он может объединить Центристскую партию“, - начал представитель лагеря Михаила Кылварта, депутат парламент Вадим Белобровцев.
„Танель Кийк, безусловно, сильнее Михаила Кылварта по ряду вопросов. У Кийка большой опыт работы на государственном уровне, у Михаила такого опыта нет. Танель два раза работал министром, руководил госорганизациями. Во время коронакризиса показал себя сильным управленцем. Сейчас он руководит центристской фракцией в Рийгикогу, делает это хорошо, работает 24 часа в сутки, у него есть идеи, законопроекты. Танель тоже понимает, чем живут простые люди. Он родился в Ласнамяэ, ходил там в школу, он прекрасно понимает, чем живет и дышит обычный человек“, - продолжила сторонница Танеля Кийка, депутат парламента Мария Юферева-Скуратовски.
Одна из главных задач для будущего председателя - победа на выборах. Парламентские выборы пройдут через четыре года. Если Кылварт будет председателем центристов, с точки зрения политтехнологии, удачно ли будет выдвигать его кандидатуру на пост премьер-министра? Ведь в эстонских СМИ до сих пор обсуждают его прошлое, родной язык и стиль общения. „Безусловно! Михаил имеет огромную популярность в народе. У него потрясающие управленческие навыки. Мне кажется, в 2023 году в европейском государстве говорить о том, что кто-то не подходит на роль премьер-министра из-за его национальности или родного языка - это просто некрасиво“, - считает Белобровцев.
Принимать решение, кто возглавит партию, будут делегаты от разных округов. Зарегистрировалось больше 1000 участников. Но не везде регистрация однопартийцев прошла гладко. „Я предложила своих делегатов, но мне дали понять, что я лезу не в свое дело. Семь человек, которых я предложила, стали лишь замещающими членами“, - рассказала Юферева-Скуратовски, заместитель ласнамяэского округа. По словам Белобровцева, из разных регионов были сигналы, что приглашали не всех, например, не позвали Тармо Тамма, бывшего мэра Пылва.
Слушайте подкаст целиком, где мы обсудили будущее партии, поляризацию после конгресса, роль Юри Ратаса в пути Кийка, выборы правления партии и многое другое.
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