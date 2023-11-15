Юферева-Скуратовски вступает в Партию реформ: это риск, но я готова работать

„В настоящий момент, нравится нам это или нет, Партия реформ определяет политику страны, - говорит Юферева-Скуратовски. - Я решила не ждать следующих выборов и смены политического ландшафта. Сейчас нужно пытаться улучшить ситуацию с теми исходными данными, которые есть. Партия реформ останется в правительстве еще 4 года. Я знаю, что со своими знаниями и опытом смогу влиять на положение дел в стране“.

Переход к идеологическим конкурентам может вызвать вопросы у избирателей Юферевой-Скуратовски. По ее словам, она готова к критике и предложениям, но обещает, что будет по-прежнему отстаивать интересы своих избирателей, быть на связи и общаться с людьми.

Новоиспеченная реформистка долгие годы поддерживала русскоязычные школы, изменится ли теперь ее позиция? „Моя позиция в этом вопросе не изменится. В 2024 году система уже начнет меняться, обратного пути нет. Я могу стать во время перехода тем мостиком, который сможет из первых рук говорить о проблемах, пытаться искать решения во время этой драматической пьесы. Одно дело критиковать будучи в оппозиции, другое - будучи в правительстве. Я надеюсь, ко мне будут прислушиваться“.

Депутат парламента уже сегодня встретится с костяком своих избирателей. „Я понимаю, что не все смогут понять мой выбор. Я объясню людям, почему приняла такое решение. А через неделю уже организую открытую встречу для всех“, - подчеркивает она.

Как отмечает бывшая центристка, которая долгие годы баллотировалась в Ласнамяэ, разговоров о хорошем месте в избирательном списке на следующих выборах - не было. „Мы этого не обсуждали. Заманчивого предложения мне не делали. Я понимаю, будет тяжелая работа. Баллотироваться в Ласнамяэ от Партии реформ - риск. Но я готова работать. Если избиратели посчитают нужным, то я продолжу быть политиком“, - считает Юферева-Скуратовски, которая не захотела говорить, с кем конкретно из Партии реформ она вела переговоры.