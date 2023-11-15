Юферева-Скуратовски вступает в Партию реформ: это риск, но я готова работать(50)
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски вступила в Партию реформ. Бывшая центристка рассказала RusDelfi, почему приняла такое решение.
„В настоящий момент, нравится нам это или нет, Партия реформ определяет политику страны, - говорит Юферева-Скуратовски. - Я решила не ждать следующих выборов и смены политического ландшафта. Сейчас нужно пытаться улучшить ситуацию с теми исходными данными, которые есть. Партия реформ останется в правительстве еще 4 года. Я знаю, что со своими знаниями и опытом смогу влиять на положение дел в стране“.
Переход к идеологическим конкурентам может вызвать вопросы у избирателей Юферевой-Скуратовски. По ее словам, она готова к критике и предложениям, но обещает, что будет по-прежнему отстаивать интересы своих избирателей, быть на связи и общаться с людьми.
Новоиспеченная реформистка долгие годы поддерживала русскоязычные школы, изменится ли теперь ее позиция? „Моя позиция в этом вопросе не изменится. В 2024 году система уже начнет меняться, обратного пути нет. Я могу стать во время перехода тем мостиком, который сможет из первых рук говорить о проблемах, пытаться искать решения во время этой драматической пьесы. Одно дело критиковать будучи в оппозиции, другое - будучи в правительстве. Я надеюсь, ко мне будут прислушиваться“.
Депутат парламента уже сегодня встретится с костяком своих избирателей. „Я понимаю, что не все смогут понять мой выбор. Я объясню людям, почему приняла такое решение. А через неделю уже организую открытую встречу для всех“, - подчеркивает она.
Как отмечает бывшая центристка, которая долгие годы баллотировалась в Ласнамяэ, разговоров о хорошем месте в избирательном списке на следующих выборах - не было. „Мы этого не обсуждали. Заманчивого предложения мне не делали. Я понимаю, будет тяжелая работа. Баллотироваться в Ласнамяэ от Партии реформ - риск. Но я готова работать. Если избиратели посчитают нужным, то я продолжу быть политиком“, - считает Юферева-Скуратовски, которая не захотела говорить, с кем конкретно из Партии реформ она вела переговоры.
Председатель центристской фракции в парламенте Танель Кийк с досадой отреагировал на новость об уходе Марии, а Михаила Кылварта она заранее не предупреждала. „С Кылвартом мы неоднократно разговаривали после конгресса. Он видел мое состояние, думаю, мой переход не стал для него открытием. Он сделал все, чтобы меня сохранить в партии, у нас были откровенные разговоры, за что я ему благодарна. Но я приняла решение, на данный момент оно единственное правильное“, - резюмировала она.
После избрания Михаила Кылварта в качестве председателя Центристской партии, ее ряды покинули депутаты Рийгикогу Тынис Мелдер, Яанус Кирилайд - они вступили в партию Isamaa. Также ушли Таави Аас и Трийн Варек.
Учитывая переход Юферевой, у центристов осталось 13 мест в парламенте.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.