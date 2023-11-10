Вице-мэр Таллинна: есть вероятность, что учителя будут добиваться реализации своих желаний путем долгосрочной забастовки

Как вы оцениваете прошедшую забастовку?

Сейчас можно сказать, что более 60% муниципальных учреждений приняли участие в забастовке – кто-то частично, кто-то в полном составе. Из приказов директоров о пересмотре распорядка дня мы видим, что к забастовке присоединились 53 школы и 73 детских сада. Учителя привлекали внимание к проблемам, и мне кажется, что им в целом удалось это сделать.

Получится ли таким способом добиться повышения зарплат?

Сложно сказать, учитывая вчерашнюю риторику премьер-министра. При этом уже сейчас ясно, что в ближайшее время мы не сможем обеспечить школы кадрами, если зарплаты не будут повышаться. Важно отметить, что цель в 120% от средней зарплаты по стране уже несостоятельна. Нужно говорить о 120% от средней зарплаты людей с высшим образованием, а это совсем другие цифры.

Не навредила ли забастовка учебному процессу? Какие были реакции у родителей и учеников?

Очень сложно оценивать реакцию родителей и учеников, судя по отзывам из школ, большинство родителей отнеслись к забастовке с пониманием. Что касается учебного процесса, он, безусловно, был нарушен – в школах урок не состоялся, в детских садах учебная деятельность тоже была прервана. При этом нужно сказать, что наши учителя – хорошие профессионалы, они обязательно наверстают упущенное.

Какие могут быть дальнейшие шаги у сторон? Еще забастовки? Переговоры?

Чтобы переговоры между сторонами этого спора были эффективными, тот, кто принимает решения, должен выйти с конкретными предложениями. В данном случае речь идет о Министерстве образования и правительстве. Выдвинув конкретные предложения, они создадут площадку для переговоров. Если этого не произойдет, есть вероятность, что учителя будут добиваться реализации своих желаний путем долгосрочной забастовки.

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