Новости Эстонии
09.11.2023, 19:20

ВИДЕО | Кая Каллас накануне забастовки учителей: на более значительное повышение зарплат у нас нет средств

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На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз повторила, что для более значительного повышения зарплат учителей дополнительного финансирования не будет. По ее словам, нельзя твердо обещать, что в последующие годы деньги будут.

„У нас действительно нет средств, чтобы можно было бы более значительно поднять зарплату в ситуации, когда учителя в самом деле являются единственными из бюджетников, у кого поднимается зарплата“, - сказала Каллас. Она также отметила, что зарплата учителей выросла в этом году на 24 процента, в то же время в частном секторе зарплата работников повысилась на 10 процентов.

Следующий бюджет будут формировать в августе будущего года. Каллас считает, что имеющееся до этого время можно было бы использовать для упорядочения школьной сети.

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RusDelfi
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