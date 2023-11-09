09.11.2023, 19:20
ВИДЕО | Кая Каллас накануне забастовки учителей: на более значительное повышение зарплат у нас нет средств(39)
На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз повторила, что для более значительного повышения зарплат учителей дополнительного финансирования не будет. По ее словам, нельзя твердо обещать, что в последующие годы деньги будут.
„У нас действительно нет средств, чтобы можно было бы более значительно поднять зарплату в ситуации, когда учителя в самом деле являются единственными из бюджетников, у кого поднимается зарплата“, - сказала Каллас. Она также отметила, что зарплата учителей выросла в этом году на 24 процента, в то же время в частном секторе зарплата работников повысилась на 10 процентов.