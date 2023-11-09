ВИДЕО | Кая Каллас накануне забастовки учителей: на более значительное повышение зарплат у нас нет средств

„У нас действительно нет средств, чтобы можно было бы более значительно поднять зарплату в ситуации, когда учителя в самом деле являются единственными из бюджетников, у кого поднимается зарплата“, - сказала Каллас. Она также отметила, что зарплата учителей выросла в этом году на 24 процента, в то же время в частном секторе зарплата работников повысилась на 10 процентов.