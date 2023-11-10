ФОТО | Пощечина правительству: в Эстонии прошла массовая забастовка учителей. Они требуют уважительного отношения

По всей Эстонии прошла забастовка работников сферы образования. Они требуют уважительного отношения. По их словам, нагрузка на работе огромная, а зарплата не соответствует реальному положению дел на рынке труда. Из-за этого молодые педагоги не идут на работу в школы, самые способные уходят из системы образования в поисках более конкурентоспособной зарплаты.

Директор гимназии Ляэнемере Денис Преснецов сказал, что 100% учителей приняло участие в забастовке. Их не устраивает большая нагрузка, а зарплаты несоизмеримы с количеством работы. К тому же падает репутация учителей. Также он предположил, что этой забастовкой дело не ограничится. Ведь судя по словам правительства, в ближайшее время роста зарплат не будет.

Учителя Ида-Вирумаа присоединились к забастовке из-за солидарности к коллегам. По словам учителя химии Ларисы Жарковой, учителя в Ида-Вирумаа сейчас получают достойную заработную плату, чувствуют свою важность и значимость в глазах государства, что очень важно. „К сожалению, такая ситуация далеко не везде. В других уездах Эстонии у педагогов такого ощущения значимости и стабильности нет. Поддерживая забастовку, я выражаю солидарность с другими учителями, которые так же ежедневно проделывают важную и очень непростую работу“.

В детских садах тоже прошла предупредительная забастовка. Хоть это и усложнило жизнь родителям, они все равно поддержали работников сферы образования. „Работа педагогов, это адский труд, нужна нужна хорошая нервная система. Учителей и воспитателей грамотных и так не хватает, сейчас еще добавили языковые требования. Правильно, что бастуют, - добавил Сергей, который привел своего ребенка в садик к 9, а не к 8 утра.

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