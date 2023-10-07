ФОТО и ВИДЕО | Эстония под властью непогоды: Спасательный департамент призывает людей не выходить из дома

В ночь с пятницы на субботу в Эстонии начался шторм и пошел сильный дождь.

В субботу утром ветер усилился: на материке - до 23 метров в секунду, на побережье - до 30 метров в секунду, не исключено даже, что порывы ветра могут достигнуть 32 метров в секунду.

Спасательный департамент призывает всех оставаться дома и по возможности отказаться от поездок. Если же поездка неизбежна, выбирайте подходящую скорость движения и примите во внимание деревья или другие препятствия, которые могут упасть на проезжую часть. Кроме того, настоятельно рекомендуется держаться подальше от оборванных линий электропередачи и сообщать о них по телефону экстренной помощи Elektrilevi - 1343. В случае травм или ситуаций, создающих непосредственную опасность, незамедлительно звоните по номеру 112.

Читатель Delfi, проживающий в центре Таллинна, прислал фотографии, на которых видно, что ураганным ветром снесло часть обшивки фасада здания на углу улицы Лийвалайя.

Поваленное ветром дерево на улице Висмари в Таллинне.

Перед Домом культуры в Кейла упали два флагштока.

Как сообщила метеослужба, уровень морской воды поднимется на 110-130 см выше среднего и превысит критическую отметку в районе реки Пирита, где предел составляет 100 см.

Из-за сложных погодных условий часть рейсов между Таллинном и Хельсинки отменили паромные компании Viking Line и Eckerö Line. Кроме того, сегодня с 14:30 компания TS Laevad прекратило осуществлять рейсы между материком и Хийумаа. В компании обещают дать новую информацию о паромном сообщении примерно в 19:00.

Сообщение с Сааремаа пока не прерывалось.

По данным Elektrilevi, шторм уже повалил множество деревьев и веток, что стало причиной многочисленных аварий по всей Эстонии. На данный момент без электричества остаются около более 48000 человек, и это число будет увеличиваться.