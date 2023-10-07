Из-за шторма отменена часть паромов между Таллинном и Хельсинки

На данный момент паромная компания Tallink не планирует отменять рейсы в Финляндию . “Паромы ходят по обычному графику, могут быть некоторые задержки“, - сказала пресс-секретаря компании Tallink Катри Линк. Она добавила, что их капитаны привыкли к штормам и прекрасно справляются с неблагоприятными погодными условиями.

Однако Катри Линк сказала, что сегодня ночью паром, следовавший в Стокгольм, из-за шторма не делал остановку на Аландских островах. «Время от времени при таких штормах паромы на Аландские острова на заходят, это стандартная практика, капитан оценивает ситуацию и принимает соответствующее решение“. Катри Линк заверила, что все пассажиры были заранее об этом проинформированы. Она отметила, что обычно на Аландских островах высаживается очень мало пассажиров.