Из-за шторма отменена часть паромов между Таллинном и Хельсинки
Из-за шторма компании Eckerö Line и Viking Line отменили несколько запланированных на сегодня, 7 октября, рейсов между Таллинном и Хельсинки.
Eckerö Line отменила сегодняшние рейсы парома MS Finlandia:
в 12.00 Таллинн-Хельсинки
в 15.15 Хельсинки — Таллинн
Viking Line отменила следующие рейсы парома Viking XPRS:
в 7.00 Таллинн-Хельсинки
в 20:30 Хельсинки-Таллинн
в 17.00 Таллинн-Хельсинки
На данный момент паромная компания Tallink не планирует отменять рейсы в Финляндию. “Паромы ходят по обычному графику, могут быть некоторые задержки“, - сказала пресс-секретаря компании Tallink Катри Линк. Она добавила, что их капитаны привыкли к штормам и прекрасно справляются с неблагоприятными погодными условиями.
Однако Катри Линк сказала, что сегодня ночью паром, следовавший в Стокгольм, из-за шторма не делал остановку на Аландских островах. «Время от времени при таких штормах паромы на Аландские острова на заходят, это стандартная практика, капитан оценивает ситуацию и принимает соответствующее решение“. Катри Линк заверила, что все пассажиры были заранее об этом проинформированы. Она отметила, что обычно на Аландских островах высаживается очень мало пассажиров.
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