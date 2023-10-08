Сегодня должно восстановиться паромное сообщение с Хийумаа. Погодные условия по-прежнему сложные

По словам Гульдара Кивро, руководителя сферы судоходства компании TS Laevad, начавшийся вчера шторм стал серьезным испытанием для судов и экипажей маршрута Хийумаа как на борту, так и на берегу.

В субботу компания TS Laevad отменила рейсы, которые должны были отправиться начиная с 14:30. Рейс из Хельтермаа в Рохукюла в 20:30 позволил лучше увидеть происходящее на море, а пассажирский паром Tiiu столкнулся с большими трудностями при прохождении канала Хельтермаа при скорости ветра до 31 м/с, поэтому было принято решение отменить отправление из Рохукюла в Хельтермаа в 23:00 по соображениям безопасности пассажиров.

Первый сегодняшний утренний рейс из Хельтермаа в Рохукюла также был отменен, поскольку из-за сложных погодных условий судно так и не смогло вернуться в Хельтермаа.

Дополнительное внеплановое отправление из Рохукюла состоялось в 8:30, и замещающий рейс из Хельтермаа вместо отмененного отправления в 8:30 состоится в 10:00, на него действительны билеты, приобретенные на рейс в 8:30.

Ожидается, что дальнейшие рейсы будут выполняться по расписанию, однако условия остаются сложными, поэтому просьба продолжать следить за обновлениями на сайте praamid.ee и в социальной сети Facebook.

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