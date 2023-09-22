Новости Эстонии
22.09.2023, 07:49

„Центристы перешли от центра к крайностям“. Еще один известный политик уходит из Центристской партии в Isamaa

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Delfi
Tõnis Mölder
Tõnis Mölder
ФОТО: Delfi Meedia

Тынис Мёльдер сообщил, что решил присоединиться к партии Isamaa.

Тынис Мёльдер с 7 апреля 2008 года был членом Центристской партии.

Заявление Тыниса Мёльдера

Дорогие жители Эстонии!

После 15 лет в Центристской партии пришло время перевернуть новую страницу в политике. Я решил вступить в партию Isamaa!

Центристская партия стояла за более слабые группы общества и заботливую социальную политику. Была партией, которая выступала за сильную региональную политику по всей Эстонии и поддерживала баланс между различными общественными группами.

Сегодня Центристская партия и ее члены выбрали новое направление, которое не соответствует моим политическим взглядам. Центристская партия перешла от центра к крайностям и вместо того, чтобы сохранить единство общества, выбрала путь сохранения лишь одной узкой группы избирателей.

Я благодарю всех избирателей и членов партии, которые помогали мне на пути с Центристской партией, но теперь я должен закрыть за собой эту дверь, чтобы начать новый путь.

Эстонской политике нужна сильная политическая сила, которая сможет предложить полноценную альтернативу отсталой политике сегодняшнего правительства. Политическая сила, которая обращается ко всем людям по всей Эстонии - от Выру до Таллинна и от Сааремаа до Тарту. Isamaa является мощной силой в сегодняшней ситуации с безопасностью и может предложить решения в сложной экономической ситуации. Вместе с Isamaa мы можем реализовать политику, которая защитит народ и природу Эстонии.

Дальше я иду вперед с командой Isamaa, где смогу стоять за своих избирателей и внести свой вклад в развитие Эстонии.

Он работал в 2010–2019 годах в Таллиннской горуправе и на протяжении этого времени был как советником по развитию района Пирита, референтом мэра, старейшиной района Пирита, так и в 2017–2019 годах вице-мэром Таллинна.

26 января 2021 года Мёльдер стал министром окружающей среды, но 17 ноября того же года он ушел в отставку с поста из-за игровой зависимости.

10 октября 2020 года Мёльдера избрали председателем совета уполномоченных Центристской партии. Сейчас он депутат Рийгикогу во фракции Центристской партии.

Тынис Мёльдер сегодня утром сообщил о своем решении и в Facebook.

Ранее о своем вступлении в ряды Isamaa сообщил еще один известный центрист Яанус Карилайд. Также Центристскую партию недавно решили покинуть, например, региональный лидер партии на острове Хийумаа Антти Лейгри и генерал-майор Неэме Вяли.

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