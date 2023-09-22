„Центристы перешли от центра к крайностям“. Еще один известный политик уходит из Центристской партии в Isamaa(19)
Тынис Мёльдер сообщил, что решил присоединиться к партии Isamaa.
Тынис Мёльдер с 7 апреля 2008 года был членом Центристской партии.
Он работал в 2010–2019 годах в Таллиннской горуправе и на протяжении этого времени был как советником по развитию района Пирита, референтом мэра, старейшиной района Пирита, так и в 2017–2019 годах вице-мэром Таллинна.
26 января 2021 года Мёльдер стал министром окружающей среды, но 17 ноября того же года он ушел в отставку с поста из-за игровой зависимости.
10 октября 2020 года Мёльдера избрали председателем совета уполномоченных Центристской партии. Сейчас он депутат Рийгикогу во фракции Центристской партии.
Тынис Мёльдер сегодня утром сообщил о своем решении и в Facebook.
Ранее о своем вступлении в ряды Isamaa сообщил еще один известный центрист Яанус Карилайд. Также Центристскую партию недавно решили покинуть, например, региональный лидер партии на острове Хийумаа Антти Лейгри и генерал-майор Неэме Вяли.
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