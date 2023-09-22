„Центристы перешли от центра к крайностям“. Еще один известный политик уходит из Центристской партии в Isamaa

Заявление Тыниса Мёльдера

Дорогие жители Эстонии!

После 15 лет в Центристской партии пришло время перевернуть новую страницу в политике. Я решил вступить в партию Isamaa!

Центристская партия стояла за более слабые группы общества и заботливую социальную политику. Была партией, которая выступала за сильную региональную политику по всей Эстонии и поддерживала баланс между различными общественными группами.

Сегодня Центристская партия и ее члены выбрали новое направление, которое не соответствует моим политическим взглядам. Центристская партия перешла от центра к крайностям и вместо того, чтобы сохранить единство общества, выбрала путь сохранения лишь одной узкой группы избирателей.

Я благодарю всех избирателей и членов партии, которые помогали мне на пути с Центристской партией, но теперь я должен закрыть за собой эту дверь, чтобы начать новый путь.

Эстонской политике нужна сильная политическая сила, которая сможет предложить полноценную альтернативу отсталой политике сегодняшнего правительства. Политическая сила, которая обращается ко всем людям по всей Эстонии - от Выру до Таллинна и от Сааремаа до Тарту. Isamaa является мощной силой в сегодняшней ситуации с безопасностью и может предложить решения в сложной экономической ситуации. Вместе с Isamaa мы можем реализовать политику, которая защитит народ и природу Эстонии.