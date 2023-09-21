Генерал-майор Неэме Вяли выходит из Центристской партии: „Извинения перед гражданами государства-агрессора не согласуются с моими принципами“

„Я не считают возможным состоять в партии, деятельность председателя которой КаПо в своем ежегоднике (2011) связывает с российским влиянием. Сделанные в его ближнем кругу на прошлой неделе заявления дают хорошее представление о том, куда движется партия и каким будет ее имидж“, - написал он в своем посте в социальной сети. „Извинения перед гражданами государства-агрессора и противодействие переходу обучения на эстонский язык противоречат моим важным ценностям и принципам“.

Вяли сослался на недавнее интервью видного центриста Андрея Коробейника российским СМИ, в котором он от имени эстонского государства извинился перед российскими гражданами за запрет на въезд автомобилей с российскими номерами и тогдашнюю дискуссию на тему конфискации этих автомобилей.

Неэме Вяли на недавних выборах председателя Центристской партии взял сторону Танеля Кийка. Из сторонников Кийка партийные ряды покинули, к примеру, бывший лидер партии в регионе Хийумаа Антти Лейгри и один из самых известных политиков Центристской партии Яанус Карилайд.

Неэме Вяли был членом Центристской партии с 2022 года. В марте он баллотировался в Рийгикогу, набрал в своем округе (Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа) 159 голосов и в парламент не прошел.

21 сентября 2023 года Вяли вышел из Центристской партии, посчитав избрание Михаила Кылварта на пост председателя Центристской партии неприемлемым.

Пока неясно, продолжил ли он заниматься политикой или нет.

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