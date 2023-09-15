ВИДЕО | Коробейник в эфире „Дождя“ о конфискации машин: я извиняюсь со стороны Эстонии, что так получилось

Депутат Рийгикогу Андрей Коробейник появился в программе „Здесь и сейчас“ независимого телеканала „Дождь“, вещание которого в Эстонии прекращено с декабря прошлого года. Ведущая Анна Монгайт спросила у политика, действительно ли в Эстонии будут конфисковывать автомобили с российскими номерами.

„На мой взгляд, это предложение не кажется разумным, потому что во-первых, мы наказываем людей, которые и так пострадали из-за войны. Часть из автовладельцев сейчас направится в Россию, чтобы там авто продать, то есть таким образом Эстония поддержит российский вторичный автомобильный рынок, что тоже не очень логично - сказал Коробейник в эфире „Дождя“. - Ну, и представить, что от санкций пострадает какой-нибудь российский олигарх, который приехал на своей подержанной иномарке в Эстонию, мне очень сложно. На мой взгляд, это пример того, как политики сначала делают, а потом думают“.

Также депутат принес свои извинения и выразил надежду, что до конфискации дело не дойдет.

„Мне очень жаль, я извиняюсь со стороны Эстонии, что так получилось, я надеюсь, что мы сделаем выводы и худшее сумеем предотвратить,“ - добавил Коробейник.

Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами читайте ЗДЕСЬ.

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