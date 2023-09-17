Центристскую партию покинул очередной известный политик

„В свете событий последней недели я решил покинуть Центристскую партию. Это решение далось мне нелегко, но оно необходимо для того, чтобы придерживаться ценностей, важных для Эстонии и Хийумаа“, - говорится в его сообщении. „Я посоветовался со многими людьми и сторонниками в Хийумаа, и их мысли и мнения придают мне сил“.

В последние месяцы Лейгри был в команде Танеля Кийка. В настоящее время неясно, намерен ли он продолжить заниматься политикой.

Новый генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги заявил, что динамика выхода из партии, похоже, ослабевает. По состоянию на пятницу в коммерческий регистр было подано более 40 заявлений о выходе из партии. В то же время в почтовом ящике партии находилось 15 заявлений о вступлении в партию.

Также о своем уходе объявил депутат Рийгикогу Яанус Карилайд - он принял решение покинуть ряды центристов и присоединиться к партии Isamaa («Отечество“)

Волна уходов, вероятно, связана с тем, что неделю назад на съезде партии председателем Центристской партии был избран Михаил Кылварт.