Новости Эстонии
15.09.2023, 20:43

Что будет, если Россия начнет конфисковывать эстонские лизинговые машины у себя в стране?

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Фотография носит иллюстративный характер
Фотография носит иллюстративный характер
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Кроме того, в правительстве рассматривают вопрос о возможной конфискации транспортных средств, уже находящихся на ее территории. На эту новость отреагировали и в самой России. Так, например, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры будут крайне чувствительными для Эстонии и не заставят себя долго ждать. Вероятно, стоит готовиться и к „зеркальному ответу“. Что в этом случае ждет владельцев лизинговых автомобилей – узнавал RusDelfi.

По словам руководителя эстонского филиала банка Citadele Райнера Моппеля, с начала войны лизинговые компании не рекомендуют ездить в Россию и Беларусь на автомобилях, взятых в лизинг. Страховые покрытия при поездке в Россию на лизинговом автомобиле не предусмотрены, если только их отдельно не согласовали со страховой компанией. Все риски в этом случае берет на себя клиент.

Руководитель сферы лизинга Swedbank Карин Саар также сообщила, что обязательство, возникающее в рамках договора лизинга, является ответственностью клиента и должно быть выполнено. „Решение поехать в Россию на автомобиле, взятом в лизинг – это риск, который берет на себя клиент.“ Кроме того, согласно типовым условиям страхования Swedbank, страхование каско в России не действует. В условиях также указано, что отчуждение имущества не является страховым случаем.

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