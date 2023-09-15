Что будет, если Россия начнет конфисковывать эстонские лизинговые машины у себя в стране?(12)
С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Кроме того, в правительстве рассматривают вопрос о возможной конфискации транспортных средств, уже находящихся на ее территории. На эту новость отреагировали и в самой России. Так, например, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры будут крайне чувствительными для Эстонии и не заставят себя долго ждать. Вероятно, стоит готовиться и к „зеркальному ответу“. Что в этом случае ждет владельцев лизинговых автомобилей – узнавал RusDelfi.
По словам руководителя эстонского филиала банка Citadele Райнера Моппеля, с начала войны лизинговые компании не рекомендуют ездить в Россию и Беларусь на автомобилях, взятых в лизинг. Страховые покрытия при поездке в Россию на лизинговом автомобиле не предусмотрены, если только их отдельно не согласовали со страховой компанией. Все риски в этом случае берет на себя клиент.