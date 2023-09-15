Что будет, если Россия начнет конфисковывать эстонские лизинговые машины у себя в стране?

С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Кроме того, в правительстве рассматривают вопрос о возможной конфискации транспортных средств, уже находящихся на ее территории. На эту новость отреагировали и в самой России. Так, например, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры будут крайне чувствительными для Эстонии и не заставят себя долго ждать. Вероятно, стоит готовиться и к „зеркальному ответу“. Что в этом случае ждет владельцев лизинговых автомобилей – узнавал RusDelfi.