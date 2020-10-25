„В Таллинне могут не сомневаться: ответные меры будут крайне чувствительными“: Захарова о конфискации Эстонией машин

„Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность. Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как „изъятие“, а как воровство, то в Таллинне могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать“, — сказала Захарова.

По словам Захаровой, такие инициативы эстонской стороны, в случае воплощения в жизнь, будут расцениваться как воровство.

Напомним, что Европейская комиссия 8 сентября выпустила разъяснения о порядке ввоза гражданами России личных вещей и транспортных средств в Евросоюз. Пограничные пункты Литвы и Латвии 12 сентября перестали пропускать автомобили с российскими номерами.

Сегодня с 10 часов Эстония запрещает въезд из-за границы моторных транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации. Министр иностранных дел Маргус Цахкна планирует завтра поднять в правительстве вопрос, что делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами. Речь идет о возможной конфискации транспортных средств.

Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ .

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