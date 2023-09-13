Эстония с сегодняшнего дня запрещает въезд российских автомобилей. Глава МВД: находящиеся в стране машины нужно конфисковать(75)
Сегодня с 10 часов Эстония запрещает въезд из-за границы моторных транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации. Правительство завтра обсудит, что делать с уже находящимися на территории Эстонии российскими автомобилям и как можно было бы проводить их конфискацию.
При этом Эстония следует опубликованной 8 сентября Европейской комиссией дополнительной интерпретации санкций, введенных в отношении РФ, согласно которой зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.
„Цель санкций против России одна - заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что внесла ясность в действующие санкции, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии для России, мы, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны, когда санкции вводятся совместно“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Запрет на въезд автотранспортного средства действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или Европейском союзе.
Транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Европейского союза.
При прибытии транспортного средства с номерными знаками Российской Федерации на пограничный пункт налоговая и таможенная служба осуществляет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
Правительство обсудит, что делать с уже находящимися в стране автомобилями
Министр иностранных дел Маргус Цахкна планирует завтра поднять в правительстве вопрос, что делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами.
„Сегодня я также встречусь по видеосвязи с представителями других приграничных стран, с которыми в первую очередь обсужу этот вопрос. Как стране, граничащей с Россией, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями, и я приветствую, что Латвия и Литва уже приняли подобное решение, - сказал он. - При совместной реализации, ограничения более эффективны, и это дает возможность еще больше повысить цену агрессии для России“.
Обсуждается возможность конфискации
В установке Европейской комиссии записан пункт, что помимо запрета на въезд следовало бы конфисковать российские транспортные средства, находящиеся внутри страны.
Как сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс порталу Delfi, это надо сделать как можно быстрее. „Но что с ними будет — станем ли их реализовывать, это все надо проработать“, - сказал Ляэнеметс.
Под вопросом и то, кто конкретно станет эти машины в городах искать и собирать. Внутри страны это могло бы войти в сферу ответственности как полиции, так и Налогово-таможенного департамента.
Поэтому, образно говоря, то, куда в будущем следует звонить, если по улице едет машина с российскими номерами, еще в стадии обсуждения, заметил Ляэнеметс.
Когда начнут заниматься конфискацией? „По моей оценке, можно поставить амбициозную цель - и уже на следующей неделе“, - сказал Ляэнеметс, добавив, что санкции предназначены для немедленного выполнения. Он также заметил, что в правительстве нужно обсудить и переходный период, особенно в свете того, что перевод автомобиля в эстонский регистр требует времени.
По словам Ляэнеметса, изначальное толкование установки Европейской комиссии такое, что санкция не различает, кто является собственником автомобиля с российским номером. „Поэтому может и какой-либо гражданин Эстонии или Украины, у кого еще имеется такой автомобиль, попасть под нее“, - заметил он.
По информации коммуникационного отдела МВД, в последнее время через восточную границу в Эстонию ежедневно въезжает около 40 транспортных средств с российскими номерными знаками.
Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ.
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