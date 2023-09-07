„Надеюсь, что политикой он заниматься не будет“. Что думают в партии Koos про Петерсона после предъявления ему обвинения в госизмене

Член правления партии Koos Эдуард Федотов сообщил, что официальной информации от адвоката пока не поступало. Вероятно, это произойдет или сегодня вечером, или уже завтра утром. „Наши главные приоритеты сейчас – обеспечить свободу Петерсона и рассмотреть возможность усиления его защиты. Однако без подробной информации о деле сложно делать какие-либо выводы“, – подчеркнул Федотов.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый участвовал в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Федотов выразил в этом сомнение, комментируя следующим образом: „Почему тогда нам, близким людям, которые настроены проэстонски, ничего об этом не известно?“

Также, со слов Федотова, в партии опасаются, что судебный процесс будет закрытым.

„Народ обязан знать, если человек в чем-то виноват. Это основы демократического общества“, – сказал он.

Что касается поездки Петерсона в оккупированный Донецк, Федотов считает этот момент дискуссионным, однако главная заслуга Петерсона, по мнению Федотова, что на Донбассе он показывал обе стороны конфликта. И почему именно им заинтересовались власти – неясно, отметил он. „К примеру, депутат Европейского парламента Яна Тоом была на пропагандистских передачах, и с ней никаких проблем не возникло“.

Тут следует отметить, что Айво Петерсон допускал дезинформацию в своих видеороликах, показывая ту самую другую сторону. Например, зимой он посетил фотовыставку в Москве, где рассказывал о детях, якобы погибших на Донбассе. Тогда Петерсон игнорировал подписи к фотографиям, из которых следовало, что дети на самом деле живы. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.