„Надеюсь, что политикой он заниматься не будет“. Что думают в партии Koos про Петерсона после предъявления ему обвинения в госизмене(10)
Сегодня стало известно, что Айво Петерсону предъявлено обвинение в госизмене. RusDelfi связался с членом правления партии Koos Эдуардом Федотовым и недавно присоединившимся к партии Всеволодом Юргенсоном и узнал, какие настроения царят в партии.
Член правления партии Koos Эдуард Федотов сообщил, что официальной информации от адвоката пока не поступало. Вероятно, это произойдет или сегодня вечером, или уже завтра утром. „Наши главные приоритеты сейчас – обеспечить свободу Петерсона и рассмотреть возможность усиления его защиты. Однако без подробной информации о деле сложно делать какие-либо выводы“, – подчеркнул Федотов.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый участвовал в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Федотов выразил в этом сомнение, комментируя следующим образом: „Почему тогда нам, близким людям, которые настроены проэстонски, ничего об этом не известно?“
Также, со слов Федотова, в партии опасаются, что судебный процесс будет закрытым.
„Народ обязан знать, если человек в чем-то виноват. Это основы демократического общества“, – сказал он.
Что касается поездки Петерсона в оккупированный Донецк, Федотов считает этот момент дискуссионным, однако главная заслуга Петерсона, по мнению Федотова, что на Донбассе он показывал обе стороны конфликта. И почему именно им заинтересовались власти – неясно, отметил он. „К примеру, депутат Европейского парламента Яна Тоом была на пропагандистских передачах, и с ней никаких проблем не возникло“.
Тут следует отметить, что Айво Петерсон допускал дезинформацию в своих видеороликах, показывая ту самую другую сторону. Например, зимой он посетил фотовыставку в Москве, где рассказывал о детях, якобы погибших на Донбассе. Тогда Петерсон игнорировал подписи к фотографиям, из которых следовало, что дети на самом деле живы. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.
Федотов также высказался о связи Петерсона с двумя другими фигурантами дела. „Когда мы проводили пикеты и собирали людей, чтобы создать партию, никакого Андрея Андронова и рядом не было, – говорит Федотов и подчеркивает, что работали они при этом каждый день. - Может, он где-то и участвовал, но что Айво проводил с Андреем время – сомнительно“.
Второй фигурант – Дмитрий Роотси. „Насколько я знаю, он постоянно живёт и работает в России. Ну, может быть, за весь год три раза его видели, когда он приезжал на какой-то наш съезд“, – подытожил Федотов.
Не думаю, что он представляет какую-то угрозу
Всеволод Юргенсон, недавно присоединившийся к партии Koos после своего исключения из EKRE из-за высказываний об Украине, также прокомментировал ситуацию вокруг Айво Петерсона. „С Петерсоном мне доводилось мало общаться, но, на мой взгляд, он добрый парень, который попал в тюрьму без веских причин. Тюрьма предназначена для преступников, а не для туристов, – заявил Юргенсон, добавив, что, по его мнению, в случае с Петерсоном следовало ограничиться домашним арестом. - Не думаю, что он представляет какую-то угрозу“.
Юргенсон не оставил без внимания и спорные моменты. „На мой взгляд, Петерсон человек не самый умный, к тому же малообразованный, – рассуждал Юргенсон, – и, надеюсь, что политикой он заниматься не будет“. По мнению новоприбывшего члена партии, арестованный Петерсон мог бы вполне и дальше наслаждаться жизнью, занимаясь работой массажиста.
Тем не менее Юргенсон подчеркивает, что Петерсон – харизматичный человек. „Я каждый день встречаю людей, которые за его судьбу переживают, и многие из них примкнули к рядам партии Koos исключительно из-за него“.
В случае признания виновным Петерсону грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.
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