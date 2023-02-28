Лидер движения Koos „заживо похоронил“ детей Донбасса(93)
Лидер движения Koos Айво Петерсон недавно побывал в Москве. Там он снял видео, в котором рассказывает о детях, якобы погибших на Донбассе.
„Здесь Вероника, Дима, Кира – это всего лишь малая часть детей, которые погибли на Донбассе“, – так начинает свое выступление Айво Петерсон на фоне детских черно-белых фотографий. Лидер движения „Koos“ рассказывает, что мы – „взрослые из Эстонии“ - не замечали много лет трагедию, охватившую регион на востоке Украины. Указывая на портреты детей, Петерсон продолжает настаивать на том, что все эти дети мертвы. „Их уже нет (в живых), они наверху с ангелами. Они сами – ангелы“.
В комментариях к посту пользователи справедливо интересуются у автора, как так вышло, что фотографии погибших детей – это профессиональные портреты?
Дело в том, что экспозиция, которую обозревает Айво Петерсон, является фотовыставкой двух военных корреспондентов: Дэна Леви (наст. имя Даниил Богдан) и Ирины Лашкевич. В 2018 году эта же выставка уже была представлена в художественном музее Арт-Донбасс. А годом ранее в Москве проходила схожая фотовыставка все тех же фотожурналистов. Вот, что тогда говорила Ирина Лашкевич: „Каждого ребёнка мы просили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет. Это не просто портреты детей, это – взгляд-приговор, взгляд-обвинение, взгляд-крик. Дети очень серьёзно относились к такой просьбе: они верили, что своим взглядом смогут повлиять на тех, кто их ежедневно расстреливает“.
„Каждый ребенок видел эту войну по-своему, но всех их в один момент она заставила преждевременно повзрослеть. Война изменила их взгляд, они не видят другого мира“ – а это уже слова ее коллеги Дэна Леви.
Однако, обходя фотовыставку, с марта 2022 году выставленную на пешеходной улице Арбат в Москве, Петерсон старательно игнорирует подписи к фотографиям, которые противоречат его заявлениям.
Например, текст к фотографии вышеупомянутой Вероники звучит следующим образом: „Вероника живёт в фронтовом поселке Зайцево. Дом девочки давно разбит, так как по нему проходит линия фронта. В течение нескольких лет посёлок регулярно разрушается снарядами, а некоторые районы полностью вымерли“. Как видно, в тексте ни слова о смерти девочки.
Еще один ребенок, которого Айво Петерсон успел „похоронить“ в своем ролике: „Дима, 6 лет. Ребёнок живёт в подвале, причём без дома. Многие отстроили жильё после бомбёжек, а у них с мамой не получается. Из шести лет жизни малыш половину прожил в подвале“. Всего на фотовыставке было представлено 40 портретов.
В комментариях к видео люди указывали на то, что автор распространяет дезинформацию, однако Петерсон пост не удалил и вообще никак не отреагировал.
Примечательно, что уже в последующих видероликах Петерсон рассуждает о разнице между настоящей журналистикой и пропагандой. Первая, по его мнению, пытается разобраться в проблемах с разных сторон. „Пропаганда же просто зачитывает заголовки, исходя только из одной позиции“, – рассказывает Айво Петерсон.