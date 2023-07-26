Исключенный из EKRE за высказывания про Украину Всеволод Юргенсон вступил в партию Koos

По данным Коммерческого регистра, 43-летний Юргенсон стал членом молодой политической силы (ее официальное название KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele) 25 июля.

С 24 ноября 2021 по 18 января 2023 года он состоял в EKRE. Из этой партии Всеволод Юргенсон был исключен, поскольку сделал публичные заявления, „которые не отражают взгляды или цели партии, значительно навредив тем самым имиджу EKRE“.

18 января в издании Eesti Ekspress вышел материал о том, что в группе „Таллиннцы“ в социальной сети Facebook было опубликовано видеообращение Юргенсона: в нем он в том числе заявил, что президент Украины Владимир Зеленский - наркоман, а помощь, которую Эстония отправляет Украине, „разворовывается“.

„На видео я высказал свое собственное мнение, понятно, что никто из партии выступать с ним меня не уполномочивал. Но это мое личное мнение. Ну что поделать, если теперь меня решили исключить. Расстроился ли я из-за этого? Конечно, расстроился. Я более 20 лет был членом Центристской партии, но на данный момент EKRE - единственная политическая сила, которая отвечает моим взглядам. А с центристами мне стало не пути тогда, когда они вошли в коалицию с Партией реформ“, - рассказал Юргенсон уже в комментарии для Rus.ERR.

По положению на 27 июля в партии Koos состоят 620 человек. Эта партия была зарегистрирована 8 мая.

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