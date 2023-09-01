ПОЯСНЕНИЕ | В магазинах по-прежнему продается товар с русскоязычными этикетками. В чем дело?

В издание Delfi Ärileht написал читатель, в глаза которому бросились продающиеся в сети магазинов Maxima товары с русскоязычными этикетками. И привел в пример пачку гречки бренда Extra Line. На самом деле речь идет о гречке, произведенной в Литве.

В качестве другого примера можно привести продукцию косметического бренда Natura Siberica. Как в июле писал Ärileht, у нее русскоязычные этикетки, но эстонский завод Natura Siberica отделился от материнской российской компании. В Эстонии продукцию этого бренда производит компания Eurobio Lab. Поэтому речь не идет о российской продукции. Подробнее читайте здесь.

Что касается Maxima, то с началом в феврале 2022 года войны в Украине, компания Maxima приняла стратегическое и принципиальное решение не поддерживать страну-агрессора и убрала из своего ассортимента товары российского и белорусского происхождения. Но всё-таки в ходе проверки как-то обнаружился случай, когда поставщик отгрузил торговой сети в числе другого товара произведенную в России продукцию (косметика бренда „Бабушка Агафья“). Товары были убраны из продажи, а поставщику сделано строгое предписание.

В конце мая Ärileht написал также про случай с пакетами сушек, имеющими сходство с российскими. На эстоноязычных этикетках информация в основном написана микроскопическим шрифтом (и не только в Maxima), для ее прочтения нужна лупа. Да и на оригинальной упаковке надпись очень сложно читается. Но всё-таки информация с упаковки сообщает, что продающиеся в Maxima сушки не из России. Пачки, очень похожие на российские, приходят из Риги, но в основном это украинская продукция.

Понятно, конечно, что может иметь место скептицизм в отношении происхождения товара, и не мешает внимательно внимательно изучить информацию на упаковке. Но русскоязычная этикетка не означает автоматически, что товар имеет происхождение из страны-агрессора.

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