Экономика
16.07.2023, 14:59

Косметика российского бренда лежит на эстонских прилавках. Почему?

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Eurobiolab OÜ, Natura Siberica
Eurobiolab OÜ, Natura Siberica
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

С января этого года в Европейский союз нельзя импортировать косметические товары из России, но их всё же можно найти на прилавках наших магазинов. В определенных случаях это разрешено, пишет Ärileht.

Пожалуй, Natura Siberica - один из самых известных российских косметических брендов, и у многих возникает вопрос, почему товары этой компании до сих пор продаются в Эстонии. К примеру, со скандинавского рынка бренд из-за сильного противодействия был вынужден уйти. Однако ответ простой: эстонский завод Natura Siberica по существу от своей материнской фирмы отделился.

В Эстонии продукцию Natura Siberica производит предприятие Eurobio Lab. Его исполнительный директор Светлана Кельман ранее говорила изданию Äripäev, что эстонское подразделение Natura Siberica — полностью экономически самостоятельно и его политика от Москвы не зависит.

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