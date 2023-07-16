Косметика российского бренда лежит на эстонских прилавках. Почему?

Пожалуй, Natura Siberica - один из самых известных российских косметических брендов, и у многих возникает вопрос, почему товары этой компании до сих пор продаются в Эстонии. К примеру, со скандинавского рынка бренд из-за сильного противодействия был вынужден уйти. Однако ответ простой: эстонский завод Natura Siberica по существу от своей материнской фирмы отделился.