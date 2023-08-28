ВИДЕО | Собирали янтарь – оказалось иприт. Что мы можем сделать для спасения Балтийского моря?

Что касается химического оружия, захороненного в Балтийском море после Второй мировой войны, Георг Мартин отмечает, что за местами захоронений ведется постоянное наблюдение. „Да, бывают проблемы, но к Эстонии это не относится, это проблемы скорее южной части Балтийского моря – Дании, Германии. В Германии была такая ситуация, она задокументирована, когда люди гуляли по берегу, собирали янтарь, но оказалось, что это иприт – одно из тех химических веществ, в воде он превращается в желеобразную желтую массу. И люди получали ожоги и разные проблемы. В эстонских водах такого нет“.

Одно из проблемных веществ – это ртуть, частично она поступает из атмосферных источников. Поэтому, например, печень трески, выловленной в Балтийском море, употреблять в пищу нельзя, ее утилизируют. И в наших магазинах продается печень трески, выловленной в океане. А вот то, что в Балтийском море заканчивается рыба – это неправда, ее еще надолго хватит, подчеркивает Георг Мартин. „Ядовитой рыбы в Балтийском море нет, не нужно этого опасаться, – подчеркивает профессор. – Рыбу, которая продается, проверяют, опасности отравиться нет“.

„В Балтийском море концентрация многих опасных веществ намного больше, чем в других морях или в океане, – продолжает профессор. – Но здесь есть объективные причины, потому что Балтийское море окружено материком, и это экономически развитый регион – много промышленности, и везде, где человек что-то делает, что-то остается в окружающей среде, и оно рано или поздно попадает в море. И если, скажем, Северное море открытое, и вода в нем часто меняется, то одной молекуле, которая попала в Балтийское море, допустим, через реку Нева, нужно 32 года, чтобы выйти из Балтийского моря через Датские проливы. Поэтому и происходит накопление“.

„Мне больше нравится говорить о хороших вещах, Балтийское море очень интересное и красивое, – подчеркивает Георг Мартин. – Но если о проблемах, то да, Балтийское море в не очень хорошем состоянии. И если не заниматься решением проблем, ситуация будет ухудшаться“.

Узнать больше о кампании и о том где записаться на уборку моря можно по адресу: greentallinn.eu/ru/sos/

Одно из флагманских мероприятий Года зеленой столицы – кампания „Спасем наше море“ (Save our sea), которую организует город Таллинн в сотрудничестве с Lets Do it World, она начнется 31 августа и завершится 16 сентября. В ходе кампании можно записаться на одну из акции по уборке на прибрежных территорий Таллинне и собственными руками сделать полезное дело для моря, которым мы любуемся, в котором купаемся и рыбу из которого мы едим.

Еще одна опасность – мертвые зоны Балтийского моря. „Мертвые зоны – это литературное выражение, – поясняет Георг Мартин. – Это зоны на дне Балтийского моря, где нет кислорода. Да, макроскопической жизни там нет или очень мало, но микроорганизмы могут жить и в бескислородной среде. Это особенность Балтийского моря, и это было и до того, как здесь поселился человек. Из-за того, что вода в Балтийском море меняется очень медленно, и возникает природный процесс, когда органика оседает на дно и там окисляется, и кислород, который содержится в воде, постепенно используется химически. И в какой-то момент кислорода уже нет, и тогда макроскопические животные – такие, как рыба, ракообразные, не могут там существовать, потому что им нужен кислород. И довольно большая часть – от 10 до 15-17 процентов дна Балтийского моря как раз в таком состоянии, где нет кислорода. Частично это природный процесс, но деятельность человека этому способствует“.

Объясняет профессор и то, как 1 окурок, попавший в море – зачастую через ливневую канализацию – загрязняет 1000 литров морской воды и убивает в ней все микроорганизмы. „За последнее время очень многое изменилось. Даже технология производства сигарет. Раньше фильтры сигарет были биоразлагаемыми, сейчас они синтетические. Фильтр делается для того, чтобы в легкие человека попадало меньше ядов. И потом как раз эти ядовитые вещества растворяются в морской воде. Может быть, раньше фильтры были менее эффективными, но когда попадали в природу, разрушительный эффект был намного меньшим“.

Можно ли купаться в Балтийском море? „Конечно, можно! – отвечает Георг Мартин. – Я оптимистично смотрю в будущее. Потому что для улучшения ситуации многое делается – в том числе нынешняя кампания „Спасем наше море“ (Save our Sea). Я уверен, что мы и в будущем будем использовать Балтийское море: ловить и есть рыбу, купаться. Мы должны это сделать, потому что по-другому невозможно“.

Смотрите в видео:

· Как работает программа мониторинга содержания проблемных веществ в Балтийском море, как отслеживаются и перекрываются источники их поступления.

· Правда ли, что очищенные сточные воды зачастую чище морской воды?

· Есть ли технологии, позволяющие улавливать попадающие в сточные воды лекарственные вещества при очистке сточных вод?

· Насколько опасны удобрения, через грунтовые воды попадающие в море?

· Как отслеживается ситуация с военными кораблями, затонувшими в Балтийском море?

· Как много новых инвазивных видов появляется в Балтийском море? Сколько из них задерживается? Ждать ли появления акул?

О том, как принять участие в кампании „Спасем наше море“ (Save our Sea), которая пройдет с 31 августа по 16 сентября, узнаете на greentallinn.eu/sos

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru