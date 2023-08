ВИДЕО | Собирали янтарь – оказалось иприт. Что мы можем сделать для спасения Балтийского моря?

Одно из флагманских мероприятий Года зеленой столицы – кампания „Спасем наше море“ (Save our sea), которую организует город Таллинн в сотрудничестве с Lets Do it World, она начнется 31 августа и завершится 16 сентября. В ходе кампании можно записаться на одну из акции по уборке на прибрежных территорий Таллинне и собственными руками сделать полезное дело для моря, которым мы любуемся, в котором купаемся и рыбу из которого мы едим.