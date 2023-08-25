Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
25.08.2023, 06:00

Присоединяйтесь к спасению моря! Таллинн организует масштабную акцию по очистке Балтийского моря

 
ФОТО: Центр стратегического планирования Таллинна

В конце августа начинается одно из флагманских мероприятий года Зеленой столицы Европы – кампания „Спасем наше море“ (Save our Sea), в рамках которой фокусируется внимание на тяжелом положении Балтийского моря, а также проводятся акции, чтобы собрать мелкий мусор и повысить осведомленность людей о факторах, наносящих ущерб Балтийскому морю.

Ситуация хуже, чем мы думаем

Кампания по очистке Балтийского моря от мусора родилась в сотрудничестве города Таллинна, некоммерческой организации Let's Do It World и города Хельсинки, и в целом в ней участвует девять стран и почти сто городов региона Балтийского моря. Кампания начинается в День Балтийского моря 31 августа и заканчивается во Всемирный день уборки 16 сентября.

„На самом деле о том, насколько плохая ситуация с Балтийским морем в настоящее время, осознают лишь немногие. Это одно из самых молодых и наиболее уязвимых морей в мире. Цель кампании – повысить осведомленность жителей всех девяти стран, очень основательно вовлечь людей в различные дела и побудить задуматься о том, что и они сами могли бы делать, чтобы море больше не было настолько загрязненным“, – говорит Хейди Солба, лидер крупнейшего в мире экологического гражданского движения Let's Do It World и руководитель организации Всемирного дня уборки.

Весной мэр Таллинна и мэр Хельсинки направили совместное письмо мэрам всех городов, расположенных на побережье Балтийского моря, с приглашением этим городам присоединиться к кампании. Таллинн и Хельсинки уже много лет работают на тем, чтобы больше открыть морское побережье для людей, и в связи с этим возникла идея о том, что в год Зеленой столицы Европы Таллинн мог бы сделать что-то хорошее и для своего родного моря. К настоящему времени эту идею подхватили города Германии, Польши, Латвии, Финляндии и других стран.

Море не может компенсировать деятельность людей

Балтийское море является родным морем для 85 миллионов человек, и деятельность людей со временем оставила значительный след. В Балтийском море есть множество мертвых зон, общей площадью размером с Ирландию. Удобрения, попадающие в воду, вызывают разрастание водорослей и изменение содержания кислорода в воде, рыбные запасы истощены, а рост судоходства вызывает шумовое загрязнение – это лишь некоторые из фактов, с которыми можно ознакомиться на сайте кампании seacleanup.org, и которые иллюстрируют тяжелую ситуацию Балтийского моря. Поскольку обмен морской воды с Атлантическим океаном невелик, Балтийское море уже не может достаточно самоочищаться.

Исследования показывают, что гормональные препараты, попавшие в воду, могут делать рыбу однополой, морские животные содержат и антибиотики и болеутоляющие

Хейди Солба

Помимо удобрений неожиданно большой проблемой стали попадающие в море лекарства. „Для нас было очень большой новостью, что все лекарства, которые люди сегодня используют, попадают в морскую воду: через мочу, или что еще хуже – их выбрасывают прямо в унитаз. Так они попадают в сточные воды, и наши системы очистки воды на самом деле не могут уловить остатки лекарств. Исследования показывают, что гормональные препараты, попавшие в воду, могут делать рыбу однополой, морские животные содержат и антибиотики и болеутоляющие“, – Солба призывает всех людей правильно обращаться с остающимися у них лекарствами, то есть сдавать на станцию сбора отходов или обратно в аптеки.

Окурки и мелкий мусор

Однако наиболее тревожная тенденция – по-прежнему попадающий в море пластик и мелкий мусор. В среднем на каждые 100 метров береговой линии приходится 50-300 единиц мусора, большую часть которого составляют упаковки от продуктов питания и напитков, пробки, битое стекло и т. п. Кампании по очистке побережья также являются важной частью кампании по очистке Балтийского моря от мусора.

„Но самой большой проблемой по-прежнему являются окурки, которые в Таллинне, например, очень часто поподают в морскую воду через систему ливневой канализации. Недавнее исследование показало, что целых 74 % людей не знали, что окурки не разлагаются биологически. В сигаретных окурках содержится очень много ядовитых веществ, и один окурок может загрязнить до 1000 литров морской воды и убить живущие в ней микроорганизмы“, – поясняет Солба, почему окурки нужно обязательно выбрасывать в бытовые отходы, а не бросать в сточную трубу, а также почему их важно собирать при уборке побережья.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ! Конференция, Семейный день, исследовательское судно и толоки по уборке

В рамках кампании, которая начнется 31 августа, образовательные и веселые способы внести свой вклад в более светлое будущее родного моря найдут для себя как взрослые, так и маленькие друзья моря. Всю информацию о мероприятиях кампании можно найти на greentallinn.eu/sos

В последний день августа вы можете принять участие в семинаре Дня Балтийского моря в литейном цеху Ноблесснера, где модератор Кристо Элиас и известные эстонские ученые и лидеры мнений обсудят меняющееся состояние Балтийского моря. В этот же день в заповеднике Пальясссааре пройдут толоки по уборке побережья, организуемые Таллинном, а в Мериметса толоки по уборке побережья, организуемые Let’s Do It World.

А 2 сентября все желающие могут принять участие в Семейном дне на тему Балтийского моря. С 13 часов в Леннусадам можно будет посетить финское исследовательское судно Aranda, на борту которого на площади 260 м2 оборудована самая современная лаборатория для морских исследований. Кроме того, на территории Леннусадам будет несколько палаток для интересных занятий с детьми: научный театр „АХХАА“, изготовление небольших кораблей и плотов, различные мастер-классы и попап-выставки.

3 сентября в Культурном центре Сальме откроется выставка „Идем к нулю“, посвященная экономике замкнутого цикла и переработке материалов. В дополнение к увлекательным дискуссионным группам в день открытия выставки гости смогут подкрепиться в кафе спасенной еды.

Кампания завершится 16 сентября Всемирным днем уборки, выросшим из эстонской гражданской инициативы Teeme Ära. В один и тот же день участие в акциях по уборке смогут принять миллионы людей по всему миру, в Эстонии продут также несколько толок по уборке побережья.

„Работая над этим проектом, я значительно лучше осознала, во-первых, уязвимость Балтийского моря, а также то, сколько различных зонтичных организаций, неправительственных организаций, проектов и программ ежедневно осуществляется для защиты и сохранения нашего родного моря“, – Хейди Солба предлагает людям и после окончания кампании содействовать улучшению ситуации Балтийского моря.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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