Присоединяйтесь к спасению моря! Таллинн организует масштабную акцию по очистке Балтийского моря
В конце августа начинается одно из флагманских мероприятий года Зеленой столицы Европы – кампания „Спасем наше море“ (Save our Sea), в рамках которой фокусируется внимание на тяжелом положении Балтийского моря, а также проводятся акции, чтобы собрать мелкий мусор и повысить осведомленность людей о факторах, наносящих ущерб Балтийскому морю.
Ситуация хуже, чем мы думаем
Кампания по очистке Балтийского моря от мусора родилась в сотрудничестве города Таллинна, некоммерческой организации Let's Do It World и города Хельсинки, и в целом в ней участвует девять стран и почти сто городов региона Балтийского моря. Кампания начинается в День Балтийского моря 31 августа и заканчивается во Всемирный день уборки 16 сентября.
„На самом деле о том, насколько плохая ситуация с Балтийским морем в настоящее время, осознают лишь немногие. Это одно из самых молодых и наиболее уязвимых морей в мире. Цель кампании – повысить осведомленность жителей всех девяти стран, очень основательно вовлечь людей в различные дела и побудить задуматься о том, что и они сами могли бы делать, чтобы море больше не было настолько загрязненным“, – говорит Хейди Солба, лидер крупнейшего в мире экологического гражданского движения Let's Do It World и руководитель организации Всемирного дня уборки.
Весной мэр Таллинна и мэр Хельсинки направили совместное письмо мэрам всех городов, расположенных на побережье Балтийского моря, с приглашением этим городам присоединиться к кампании. Таллинн и Хельсинки уже много лет работают на тем, чтобы больше открыть морское побережье для людей, и в связи с этим возникла идея о том, что в год Зеленой столицы Европы Таллинн мог бы сделать что-то хорошее и для своего родного моря. К настоящему времени эту идею подхватили города Германии, Польши, Латвии, Финляндии и других стран.
Море не может компенсировать деятельность людей
Балтийское море является родным морем для 85 миллионов человек, и деятельность людей со временем оставила значительный след. В Балтийском море есть множество мертвых зон, общей площадью размером с Ирландию. Удобрения, попадающие в воду, вызывают разрастание водорослей и изменение содержания кислорода в воде, рыбные запасы истощены, а рост судоходства вызывает шумовое загрязнение – это лишь некоторые из фактов, с которыми можно ознакомиться на сайте кампании seacleanup.org, и которые иллюстрируют тяжелую ситуацию Балтийского моря. Поскольку обмен морской воды с Атлантическим океаном невелик, Балтийское море уже не может достаточно самоочищаться.
Исследования показывают, что гормональные препараты, попавшие в воду, могут делать рыбу однополой, морские животные содержат и антибиотики и болеутоляющие
Помимо удобрений неожиданно большой проблемой стали попадающие в море лекарства. „Для нас было очень большой новостью, что все лекарства, которые люди сегодня используют, попадают в морскую воду: через мочу, или что еще хуже – их выбрасывают прямо в унитаз. Так они попадают в сточные воды, и наши системы очистки воды на самом деле не могут уловить остатки лекарств. Исследования показывают, что гормональные препараты, попавшие в воду, могут делать рыбу однополой, морские животные содержат и антибиотики и болеутоляющие“, – Солба призывает всех людей правильно обращаться с остающимися у них лекарствами, то есть сдавать на станцию сбора отходов или обратно в аптеки.
Окурки и мелкий мусор
Однако наиболее тревожная тенденция – по-прежнему попадающий в море пластик и мелкий мусор. В среднем на каждые 100 метров береговой линии приходится 50-300 единиц мусора, большую часть которого составляют упаковки от продуктов питания и напитков, пробки, битое стекло и т. п. Кампании по очистке побережья также являются важной частью кампании по очистке Балтийского моря от мусора.
„Но самой большой проблемой по-прежнему являются окурки, которые в Таллинне, например, очень часто поподают в морскую воду через систему ливневой канализации. Недавнее исследование показало, что целых 74 % людей не знали, что окурки не разлагаются биологически. В сигаретных окурках содержится очень много ядовитых веществ, и один окурок может загрязнить до 1000 литров морской воды и убить живущие в ней микроорганизмы“, – поясняет Солба, почему окурки нужно обязательно выбрасывать в бытовые отходы, а не бросать в сточную трубу, а также почему их важно собирать при уборке побережья.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru