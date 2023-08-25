Присоединяйтесь к спасению моря! Таллинн организует масштабную акцию по очистке Балтийского моря

Ситуация хуже, чем мы думаем

Кампания по очистке Балтийского моря от мусора родилась в сотрудничестве города Таллинна, некоммерческой организации Let's Do It World и города Хельсинки, и в целом в ней участвует девять стран и почти сто городов региона Балтийского моря. Кампания начинается в День Балтийского моря 31 августа и заканчивается во Всемирный день уборки 16 сентября.

„На самом деле о том, насколько плохая ситуация с Балтийским морем в настоящее время, осознают лишь немногие. Это одно из самых молодых и наиболее уязвимых морей в мире. Цель кампании – повысить осведомленность жителей всех девяти стран, очень основательно вовлечь людей в различные дела и побудить задуматься о том, что и они сами могли бы делать, чтобы море больше не было настолько загрязненным“, – говорит Хейди Солба, лидер крупнейшего в мире экологического гражданского движения Let's Do It World и руководитель организации Всемирного дня уборки.

Весной мэр Таллинна и мэр Хельсинки направили совместное письмо мэрам всех городов, расположенных на побережье Балтийского моря, с приглашением этим городам присоединиться к кампании. Таллинн и Хельсинки уже много лет работают на тем, чтобы больше открыть морское побережье для людей, и в связи с этим возникла идея о том, что в год Зеленой столицы Европы Таллинн мог бы сделать что-то хорошее и для своего родного моря. К настоящему времени эту идею подхватили города Германии, Польши, Латвии, Финляндии и других стран.

Море не может компенсировать деятельность людей