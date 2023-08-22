А вы знали, что в Балтийском море уже есть мертвые зоны, жизнь в которых практически исчезла?
Научный сотрудник Института морских систем TalTech Марилийс Кыутс объясняет, что не так с Балтийским морем и почему улучшение его состояния должно быть кровным делом для каждого из нас.
Балтийское море – наше родное море. Наша небольшая страна соединена с морем впечатляющей береговой линией протяженностью 3794 километра. Очень важная часть идентичности и культуры Эстонии и ее жителей связана с морем. Не говоря уже о его государственном значении в качестве транспортного коридора, источника энергии и продовольствия, в сфере туризма и т. д. Поэтому состояние экосистемы Балтийского моря безусловно важно для нас.
В повседневной суете мы склонны забывать, что море на самом деле не какая-то далекая и абстрактная природа, а естественная часть нашей собственной жизни. Многие из нас проводили лето у моря, забирались на прибрежные валуны, купаясь, глотали соленую воду, наступали на колюшку, ели кильку в томате и плыли по морским волнам на корабле, на доске для серфинга или каком-то другом плавсредстве.
Наш опыт и воспоминания связывают нас с Балтийским морем. Если в морской среде происходят неприятные изменения, в результате которых, например, пляж покрывается массой разлагающихся водорослей, заходить в воду запрещается из-за загрязнения, из моря исчезает килька и треска, над водой не слышно пение птиц, то прекращается и связь человека с морем.
Изменения, происходящие сейчас в Балтийском море, носят такой характер, что нам нужно смотреться в зеркало. Люди своей чрезмерной деятельностью нарушили баланс природы, так что ответственность человека заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы состояние морской среды больше не ухудшалось, и, если это в наших силах, – также улучшалась. Чтобы у наших детей по-прежнему были такие же прекрасные пляжи, где они могли бы бежать в воду и создавать свои собственные воспоминания. Равнодушие и заламывание рук, по-видимому, будет очень трудно объяснить будущим поколениям.
Эвтрофикация вызывает в Балтийском море так называемые мертвые зоны, где жизнь практически исчезает.
Какова ситуация с Балтийским морем на данный момент?
В регионе Балтийского моря проживает более 82 миллионов человек, только по плотности судоходства мы находимся в авангарде мировых морей. Влияние деятельности человека на среду Балтийского моря велико, что в сочетании с природными особенностями моря (например, медленным водообменом с океаном) привело к ухудшению состояния моря уже начиная с 1950-х годов.
Экологический баланс моря сместился из-за излишних питательных веществ от интенсивного земледелия: достигая моря, они культивируют „поля“ фитопланктона, но при этом лишают воду кислорода и видимости. Эвтрофикация вызывает в Балтийском море так называемые мертвые зоны, где жизнь практически исчезает. В результате морская экосистема обедняется и некоторые привычные для нас виды могут исчезнуть.
В Балтийском море много опасных веществ, как исторического происхождения (радиоактивный изотоп цезия-137 в результате аварии на Чернобыльской АЭС), так и тех, нагрузка которых по-прежнему велика (остаточные нефтепродукты, связанные с пластиком вещества, тяжелые металлы судовых красок). Большой проблемой являются остатки лекарств, их, по оценкам, попадает в Балтийское море почти 1800 тонн в год – водоочистные станции не могут удалить из сточных вод большую часть лекарств. Более частыми „гостями“ в пробах воды становятся антибиотики, болеутоляющие, сердечные препараты и гормоны. Их воздействие на галобиоз (органический мир, населяющий морские воды) еще малоизучено, но можно предположить, что лекарства, основной задачей которых является изменение функций человеческого организма, не могут не затронуть и морские организмы.
Помимо опасных веществ, в воде и на побережье по-прежнему много морского мусора (в том числе микропластика). Однако в последние годы ситуация немного улучшилась, что дает надежду на то, что более разумное обращение с отходами и сокращение использования одноразового пластика решат проблему.
Вишенкой на торте является активный „туризм“ неместных видов в Балтийское море благодаря морскому сообщению, то есть прибывающих на кораблях инвазивных гостей, которые могут устроить настоящий хаос среди и без того небольшой биоты Балтийского моря, например, заняв чье-то местообитание и пищевую базу. В последние годы было зарегистрировано в общей сложности 13 видов, вновь прибывших в Балтийское море, включая японскую креветку (Caprella mutica), бычка-цуцика (Proterorhinus nasalis) и азиатского краба (Hemigrapsus sanguineus). Наиболее распространился бычок-кругляк (Neogobius melanostomus), и это за счет местных видов.
В этой ситуации, по всей видимости, нетрудно сделать выводы, что на морских обитателей подобные нарушения, которые чаще всего происходят комплексно, влияют не очень хорошо. Человеку тоже не понравилось бы, если бы кто-то постоянно подбрасывал опасные отходы ему в дом и устраивал круглосуточную вечеринку под окном его спальни. Хорошей новостью во всем этом является то, что многие антропогенные опасности могут быть успешно уменьшены с помощью разумных ограничений и правил. Объединение стран Балтийского моря HELCOM разработало план мероприятий по улучшению состояния морской среды (первая редакция вступила в силу еще в 1980-м году), к которому на сегодня присоединились все страны, непосредственно прилегающие к Балтийскому морю.
Как образец транснационального природоохранного сотрудничества HELCOM представляет собой успешную историю, положительными примерами которой являются, среди прочего, значительное уменьшения стока питательных веществ в море, строгие правила для промышленных предприятий, загрязняющих море, квоты для кораблей на выбросы азота, запрет на сброс неочищенных сточных вод с судов в море и сеть морских охраняемых территорий для сохранения видового богатства.
Каково будущее Балтийского моря и что люди могут сделать для его сохранения?
Если ситуация в Балтийском море ухудшится, то последствия этого по цепочке вернутся к нам, и плохо придется и камбале, и лебедям, и людям. С одной стороны, „проклятие“ Балтийского моря в том, что оно находится в таком густонаселенном регионе, где влияние человека неизбежно и велико. С другой стороны, может быть, именно благодаря тому, что Балтийское море в целом (все-таки это внутреннее море) находится в поле зрения многих, люди могут больше замечать состояние природы и вносить свой вклад в него.
Что касается вклада каждого, то история показывает, что зачастую большие изменения, в том числе в охране природы, происходят благодаря критической массе активных граждан, которые замечают проблему, возвышают голос, таким образом преодолевают порог и дальнейшее – уже история. Чем больше людей будет замечать проблемы и заботиться о природе, тем лучше сохранится Балтийское море.
Экономия на удобрениях и гербицидах не только помогает окружающей среде, но, в конечном счете, сохраняет деньги в вашем кошельке и в долгосрочной перспективе здоровье почвы.
Вегетарианство с точки зрения моря, вероятно, лучший способ питания. Те, кто все же ест рыбу, могут заглянуть на Kalafoor – там помогут выбрать те виды, численности которых в Балтийском море ничто не угрожает.
При покупке всевозможных товаров (от елочных украшений до детских игрушек) можно было бы спросить себя – действительно ли мне это нужно, и как надолго? Большая часть микро- и макропластика в Балтийском море когда-то была потребительскими товарами, которые в какой-то момент перестали быть нужны. Неизбежно, что часть нашего мусора по-прежнему попадает в море, где он скапливается в отложениях и галобиозе и в итоге возвращается на наш продовольственный стол. Разумно ограничивать использование таких материалов там, где они не являются крайне необходимыми и вряд ли от этого пострадает чье-то благополучие – скорее станет меньше уборки.
И, конечно, занимаясь домашними делами, можно подумать о том, что все, что мы выбрасываем из ванной или кухни в канализацию, попадает в лучшем случае на очистные сооружения, а в худшем – в море. Место для неиспользованных лекарств и других опасных отходов – на станции по сбору отходов. Стирая белье и принимая душ, следует отдавать предпочтение экологической продукции и мылу-шампуням с более простым составом, которые, кроме всего прочего, еще и полезнее для нашего здоровья. То же самое относится и к чистящим средствам – нужно ли для очистки каждой поверхности отдельное средство, полное неизвестными нам химическими соединениями, или достаточно использовать мыло, уксус, соду и лимон, точно так же обладающие антибактериальными свойствами. Как правило, следует избегать средств, содержащих фталаты, алкилфенолы и так называемых „вечных химикатов“ (PFAS), данные о негативном влиянии которых на здоровье и окружающую среду постоянно растут.
Если ваши деньги вложены в акции или фонды, вы можете пересмотреть свои инвестиции таким образом, чтобы исключить поддержку ископаемого топлива и нанесения ущерба (морской) окружающей среде. Помимо цели личной выгоды, на инвестиции можно смотреть и под другим углом, вкладывая либо время, либо материальные средства в те организации, которые защищают нашу чистую природу и море и повышают экологическое сознание людей. В Эстонии темами морской среды и ее обитателей занимаются, например, Эстонский фонд природы, Hoia Eesti Merd MTÜ, Эстонское орнитологическое общество, Loomus MTÜ и т. д.
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