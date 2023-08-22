А вы знали, что в Балтийском море уже есть мертвые зоны, жизнь в которых практически исчезла?

В регионе Балтийского моря проживает более 82 миллионов человек, только по плотности судоходства мы находимся в авангарде мировых морей. Влияние деятельности человека на среду Балтийского моря велико, что в сочетании с природными особенностями моря (например, медленным водообменом с океаном) привело к ухудшению состояния моря уже начиная с 1950-х годов.

Изменения, происходящие сейчас в Балтийском море, носят такой характер, что нам нужно смотреться в зеркало. Люди своей чрезмерной деятельностью нарушили баланс природы, так что ответственность человека заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы состояние морской среды больше не ухудшалось, и, если это в наших силах, – также улучшалась. Чтобы у наших детей по-прежнему были такие же прекрасные пляжи, где они могли бы бежать в воду и создавать свои собственные воспоминания. Равнодушие и заламывание рук, по-видимому, будет очень трудно объяснить будущим поколениям.

Наш опыт и воспоминания связывают нас с Балтийским морем. Если в морской среде происходят неприятные изменения, в результате которых, например, пляж покрывается массой разлагающихся водорослей, заходить в воду запрещается из-за загрязнения, из моря исчезает килька и треска, над водой не слышно пение птиц, то прекращается и связь человека с морем.

В повседневной суете мы склонны забывать, что море на самом деле не какая-то далекая и абстрактная природа, а естественная часть нашей собственной жизни. Многие из нас проводили лето у моря, забирались на прибрежные валуны, купаясь, глотали соленую воду, наступали на колюшку, ели кильку в томате и плыли по морским волнам на корабле, на доске для серфинга или каком-то другом плавсредстве.

Балтийское море – наше родное море. Наша небольшая страна соединена с морем впечатляющей береговой линией протяженностью 3794 километра. Очень важная часть идентичности и культуры Эстонии и ее жителей связана с морем. Не говоря уже о его государственном значении в качестве транспортного коридора, источника энергии и продовольствия, в сфере туризма и т. д. Поэтому состояние экосистемы Балтийского моря безусловно важно для нас.

Вишенкой на торте является активный „туризм“ неместных видов в Балтийское море благодаря морскому сообщению, то есть прибывающих на кораблях инвазивных гостей, которые могут устроить настоящий хаос среди и без того небольшой биоты Балтийского моря, например, заняв чье-то местообитание и пищевую базу. В последние годы было зарегистрировано в общей сложности 13 видов, вновь прибывших в Балтийское море, включая японскую креветку (Caprella mutica), бычка-цуцика (Proterorhinus nasalis) и азиатского краба (Hemigrapsus sanguineus). Наиболее распространился бычок-кругляк (Neogobius melanostomus), и это за счет местных видов.

Помимо опасных веществ, в воде и на побережье по-прежнему много морского мусора (в том числе микропластика). Однако в последние годы ситуация немного улучшилась, что дает надежду на то, что более разумное обращение с отходами и сокращение использования одноразового пластика решат проблему.

Кампания начнется в День Балтийского моря 31 августа и завершится во Всемирный день уборки 16 сентября 2023 года. В течение этого периода в десятках городов Балтийского моря пройдут просветительские и практические мероприятия.

Таллинн проводит кампанию в сотрудничестве с экологической организацией Let's Do It World, которая имеет прочную сеть сотрудничества по всему Балтийскому морю и, благодаря проведению Всемирного дня уборки, имеет уникальный опыт вовлечения людей в решение экологических проблем.

В год Зеленой столицы Европы Таллинн совместно с городом Хельсинки инициировал кампанию „Спасем наше море“, цель которой – привлечь внимание ко все более критическому состоянию Балтийского моря и призвать жителей городов побережья Балтийского моря для совместной защиты и сохранения Балтийского моря.

В Балтийском море много опасных веществ, как исторического происхождения (радиоактивный изотоп цезия-137 в результате аварии на Чернобыльской АЭС), так и тех, нагрузка которых по-прежнему велика (остаточные нефтепродукты, связанные с пластиком вещества, тяжелые металлы судовых красок). Большой проблемой являются остатки лекарств, их, по оценкам, попадает в Балтийское море почти 1800 тонн в год – водоочистные станции не могут удалить из сточных вод большую часть лекарств. Более частыми „гостями“ в пробах воды становятся антибиотики, болеутоляющие, сердечные препараты и гормоны. Их воздействие на галобиоз (органический мир, населяющий морские воды) еще малоизучено, но можно предположить, что лекарства, основной задачей которых является изменение функций человеческого организма, не могут не затронуть и морские организмы.

Экологический баланс моря сместился из-за излишних питательных веществ от интенсивного земледелия: достигая моря, они культивируют „поля“ фитопланктона, но при этом лишают воду кислорода и видимости. Эвтрофикация вызывает в Балтийском море так называемые мертвые зоны, где жизнь практически исчезает. В результате морская экосистема обедняется и некоторые привычные для нас виды могут исчезнуть.

В этой ситуации, по всей видимости, нетрудно сделать выводы, что на морских обитателей подобные нарушения, которые чаще всего происходят комплексно, влияют не очень хорошо. Человеку тоже не понравилось бы, если бы кто-то постоянно подбрасывал опасные отходы ему в дом и устраивал круглосуточную вечеринку под окном его спальни. Хорошей новостью во всем этом является то, что многие антропогенные опасности могут быть успешно уменьшены с помощью разумных ограничений и правил. Объединение стран Балтийского моря HELCOM разработало план мероприятий по улучшению состояния морской среды (первая редакция вступила в силу еще в 1980-м году), к которому на сегодня присоединились все страны, непосредственно прилегающие к Балтийскому морю.

Как образец транснационального природоохранного сотрудничества HELCOM представляет собой успешную историю, положительными примерами которой являются, среди прочего, значительное уменьшения стока питательных веществ в море, строгие правила для промышленных предприятий, загрязняющих море, квоты для кораблей на выбросы азота, запрет на сброс неочищенных сточных вод с судов в море и сеть морских охраняемых территорий для сохранения видового богатства.

Каково будущее Балтийского моря и что люди могут сделать для его сохранения?

Если ситуация в Балтийском море ухудшится, то последствия этого по цепочке вернутся к нам, и плохо придется и камбале, и лебедям, и людям. С одной стороны, „проклятие“ Балтийского моря в том, что оно находится в таком густонаселенном регионе, где влияние человека неизбежно и велико. С другой стороны, может быть, именно благодаря тому, что Балтийское море в целом (все-таки это внутреннее море) находится в поле зрения многих, люди могут больше замечать состояние природы и вносить свой вклад в него.