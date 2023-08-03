ВИДЕО | Электричество из канализации? В Таллинне начнут производить энергию из сточных вод
Мы все знаем, что вода из-под крана в Таллинне свежая, безопасная и ее можно смело пить, но не задумываемся, как работает городская канализация. Между тем очистка сточных вод – технологически даже более сложный процесс, чем очистка питьевой воды. О том, как очищается канализационная и дождевая вода в столице, как качество сточных вод влияет на Балтийское море и какие привычки ради чистой морской воды стоит пересмотреть каждому из нас – беседуют в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и председатель правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев.
„В среднем мы очищаем примерно 130 тысяч кубометров воды в сутки, но если говорить о тех ситуациях, когда в Таллинне идет дождь, то это количество воды может быть даже в три раза больше, – говорит Александр Тимофеев. – Канализация в Таллинне построена таким образом, что в старых районах – таких как Старый город, центр города, Пыхья-Таллинн, частично Мустамяэ, а также старое Ласнамяэ, – она общая, и дождевая вода вперемешку с канализационной в итоге попадет на очистную станцию Пальяссааре, где мы ее очищаем“.
В тех районах, где ливневая канализация выстроена отдельно, дождевую воду используют в зеленых решениях: направляют, например, в пруды, на полив грядок.
Желтая маркировка с перечеркнутым окурком и надписью „Море начинается здесь“ на канализационных люках недвусмысленно сигналит о том, что попадающие в ливневую канализацию фильтры от сигарет – на самом деле большая проблема. Ливневая канализация не предусматривает большой очистки: окурок легкий и маленький, поэтому он проходит и отстойники, и решетки. „Это проблема по вcему миру, каждый год несколько миллионов окурков попадают в море и загрязняют окружающую среду. Сигаретный фильтр не разлагается в природе, и попадая в море, впоследствии может оказаться в желудке рыбы или другого животного“.
Но самая большая проблема для очистной станции – еда и медикаменты: многие по привычке отправляют испортившиеся продукты и лекарства в унитаз. Тогда как для пищевых отходов предусмотрен контейнер для биоотходов, а просроченные лекарства нужно сдавать в аптеки. Жир, содержащийся в пищевых отходах, забивает трубы. Выделить из канализационных вод растворенные в ней в больших количествах лекарства полностью невозможно.
В Европе и в мире многое делается для того, чтобы уменьшать загрязнение окружающей среды, очень быстро меняются регламенты и количество веществ, которые могут содержаться в сточных водах. „Таллиннская станция очистки бытовых сточных вод Пальяссааре очень современная, – подчеркивает председатель правления Tallinna Vesi. – У нас есть не только механическая, но и двойная биоочистка – мы очищаем воду в аэротанках и в биофильтре. Благодаря этому содержание, например, фосфора и азота в сточных водах, которые мы выпускаем в море, намного ниже, чем предусматривает регламент. Можно сказать, что вода в Таллинне сегодня очищается по самому высокому стандарту, мы превосходим существующий стандарт. И в процессе переработки осадка сточных вод – ила мы также делаем биогаз для обеспечения нашего производственного процесса, наших зданий. В конце этого года мы собираемся производить также более 50 процентов электричества, которое используем на станции. После этого ил перемешивается с торфом, и мы отдаем его нашим клиентам для того, чтобы они могли озеленять свои газоны. Это так называемый круговорот ила в природе“.
Говоря о сточных водах предприятий, которые спускают в Балтийское море, Александр Тимофеев отмечает, что в Эстонии, во-первых, многие небольшие предприятия получили возможность сделать инвестиции в очистку сточных вод благодаря помощи ЕС, и, во-вторых, за этим следит и делает пробы Департамент окружающей среды. Но рядом с нами есть, например, Санкт-Петербург. „Несколько лет назад, когда я встречался с коллегами в Петербурге, они не могли похвастаться тем, что 100 процентов сточных вод у них очищается на станции. Этот процент был довольно высок – чуть более 95 %, но если подумать, сколько воды в Петербурге, то эти неочищенные 5 % – наверное, как минимум половина воды, что очищается у нас в Таллинне. И если где-то в море сбрасывается неочищенная вода, то это влияет на море. Если мы говорим о Балтийском море, о наших пляжах, они неглубокие, и поэтому вода в заливах редко меняется, смешивается очень плохо, и если мы не будем очищать свою воду правильно, то у нас будут определенные проблемы на побережье“.
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