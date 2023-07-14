Правда ли, что в столице можно смело пить воду из-под крана?

Откуда таллиннцы получают свою воду? И нет ли опасений, что воды будет не хватать?

Отвечает Ивар Руубель, директор по производству AS Tallinna Vesi

Почти 90 % наших потребителей в Таллинне (в частях города Кесклинн, Ласнамяэ, Мустамяэ, Пыхья-Таллинн, Кристийне и Хааберсти), Маарду, Пирита и частично Харку получают питьевую воду из поверхностных вод озера Юлемисте. Около 10 % жителей Таллинна получают питьевую воду из грунтовых вод – в Нымме, Пирита, Сауэ и Тискре.

Чтобы вода в Юлемисте не заканчивалась, создана более широкая система водозабора. Она состоит из гидроузлов, построенных на реках, а также водохранилищ и соединяющих их каналов, по которым при необходимости в Юлемисте направляется дополнительная вода. Система водозабора охватывает суббассейн Харью и водосборы рек Соодла, Ягала и Пирита, ее площадь составляет около 1800 км2.

Проблем с заполнением водохранилищ не возникает, поскольку для Эстонии характерны дождливые периоды, и, судя по изменению климата, они не прекратятся, а станут интенсивнее. Наши ресурсы грунтовых вод также подтверждены в таких объемах, что можно без проблем обеспечивать водоснабжение. Кроме того, возможно использовать источники перекрестно: например, направлять грунтовые воды в зоны поверхностных вод и наоборот.

Мы делаем все возможное, чтобы устойчиво использовать водные ресурсы и поддерживать естественный баланс окружающей среды. Помимо озерной воды и собранной через систему водозабора, мы можем также использовать грунтовые воды. К сожалению, природные запасы грунтовых вод восстанавливаются очень медленно, поэтому мы используем скважины лишь в экстренных ситуациях, если по каким-то причинам невозможно брать питьевую воду из Юлемисте.

Насколько чистая питьевая вода в Таллинне?

Отвечает руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик.