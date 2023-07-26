ВИДЕО | Как без труда определить, что вода из-под крана свежая и безопасная

Что касается того, пить или не пить воду из-под крана, – безусловно пить, подчеркивает председатель правления Tallinna Vesi. Вода из-под крана в Зеленой столице Европы Таллинне во всех смыслах „зеленая“ – не нужна пластиковая бутылка, транспорт, чтобы привезти ее в магазин, вода должным образом очищена, безопасная, свежая, в ней есть минералы, необходимые нам для здоровья. Если говорить о финансовой стороне, то 1 литр воды из-под крана в столице стоит 1 цент, а бутилированная вода может стоить дороже бензина.

„Мы берем очень много проб по всему Таллинну – в год более 3000 проб, и в этом году все 100 процентов проб соответствовали всем нормам, – продолжает Александр Тимофеев. – Tallinna Vesi берет в 10 раз больше проб, чем требует законодательство. И мы берем пробы не только на водоочистной станции, но и в кранах наших клиентов. Мы каждый день делаем все для того, чтобы вода была еще более чистой, чем требует законодательство“.

Говоря о домашних фильтрах, председатель правления Tallinna Vesi отмечает, что каждый сам принимает решение, нужен ли ему такой фильтр: „У меня дома нет ни одного фильтра, вся моя семья пьет воду из-под крана“. И обращает внимание на два важных момента. Фильтр надо вовремя обслуживать и менять, иначе в нем будут собираться органические вещества, и вы будете пить уже бактериально зараженную воду. Кроме того, необходимо получить профессиональную консультацию, подходит ли данный фильтр для конкретной воды.