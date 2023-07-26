ВИДЕО | Как без труда определить, что вода из-под крана свежая и безопасная
Как очищается вода на водоочистной станции Юлемисте, могут ли таллиннцы быть уверены, что пройдя по трубам, у нас дома вода настолько качественная, что можно и нужно смело пить ее прямо из-под крана, и достаточно ли у Таллинна питьевой воды – об этом беседуют в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и председатель правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев. Перед интервью Александр Тимофеев открывает кран и наливает себе стакан воды.
Что касается того, пить или не пить воду из-под крана, – безусловно пить, подчеркивает председатель правления Tallinna Vesi. Вода из-под крана в Зеленой столице Европы Таллинне во всех смыслах „зеленая“ – не нужна пластиковая бутылка, транспорт, чтобы привезти ее в магазин, вода должным образом очищена, безопасная, свежая, в ней есть минералы, необходимые нам для здоровья. Если говорить о финансовой стороне, то 1 литр воды из-под крана в столице стоит 1 цент, а бутилированная вода может стоить дороже бензина.
„Мы берем очень много проб по всему Таллинну – в год более 3000 проб, и в этом году все 100 процентов проб соответствовали всем нормам, – продолжает Александр Тимофеев. – Tallinna Vesi берет в 10 раз больше проб, чем требует законодательство. И мы берем пробы не только на водоочистной станции, но и в кранах наших клиентов. Мы каждый день делаем все для того, чтобы вода была еще более чистой, чем требует законодательство“.
Говоря о домашних фильтрах, председатель правления Tallinna Vesi отмечает, что каждый сам принимает решение, нужен ли ему такой фильтр: „У меня дома нет ни одного фильтра, вся моя семья пьет воду из-под крана“. И обращает внимание на два важных момента. Фильтр надо вовремя обслуживать и менять, иначе в нем будут собираться органические вещества, и вы будете пить уже бактериально зараженную воду. Кроме того, необходимо получить профессиональную консультацию, подходит ли данный фильтр для конкретной воды.
„В Таллинне 1100 километров водопроводных труб, до клиента вода со станции доходит примерно за сутки, и чтобы в трубах с водой ничего не случилось, чтобы в ней не появлялось никакой жизни, добавляется остаточный хлор, – поясняет Александр Тимофеев. – И когда мы открываем кран, мы чувствуем немного запах хлора, это значит, что вода свежая, хлор не успел среагировать с водой, он безвреден для организма. Очень важно то, сколько хлора доходит до клиента, мы постоянно проводим замеры и согласовываем дозировку с Департаментом здоровья. Хлор – это первый элемент, который предотвращает опасные ситуации и дает санитарную гарантию“.
В Эстонии только Таллинн и Нарва пьют воду, очищенную и подаваемую в трубы по такой технологии. И люди, приезжая в столицу из других мест, ощущают запах хлора, и им это не нравится. „Тогда как в Европе если человек не ощущает запаха хлора в воде, он ее даже в рот не возьмет. В несвежей воде хлора не будет, и это простая возможность понимать, можно пить воду из-под крана или нет“.
А вот если говорить о поливе газонов и частных садов, Александр Тимофеев против того, чтобы делать это водой из-под крана: она очищена на водоочистной станции, и если поливать ею газоны, затраченные на очистку ресурсы тратятся впустую. На сайте Tallinna Vesi можно найти альтернативные решения для полива газонов – например, можно собирать дождевую воду.
„Если мы говорим о 2023 годе, то на сегодняшний день водохранилища полные, проблем мы не видим, – отвечает Александр Тимофеев на вопрос, достаточные ли запасы воды в Таллинне. – На наши ежедневные гигиенические нужды, а также для того, чтобы пить воду из-под крана, воды у нас достаточно, вода качественная, стоит использовать эту возможность и обязательно пить воду из-под крана. Люди часто не задумываются о том, что у них есть люксовая возможность – открыть кран и пить воду“.
Смотрите в видео:
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Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru