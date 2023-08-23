ВИДЕО | Смотрите, где берут и как в лаборатории изучают пробы питьевой воды в Таллинне
„Мы находимся в лаборатории Tallinna Vesi, где проводится анализ питьевой воды, поставляемой в город, – показывает руководитель отдела диагностики водопроводных сетей Tallinna Vesi Олег Чайкин. – Пробы воды берутся и во время очистки воды, и после очистки воды. Также мы берем около трех тысяч проб у клиента — используем краны клиентов, чтобы контролировать качество воды во всем городе. Качество питьевой воды в Эстонии очень высокое».
„Если мы видим, что вода не соответствует требованиям, моментально делается анализ: по какой причине это происходит, что надо сделать, какие есть варианты обслуживания, чтобы привести воду в порядок“, – подчеркивает Олег Чайкин.
Подробности в видео.
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