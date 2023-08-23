ВИДЕО | Смотрите, где берут и как в лаборатории изучают пробы питьевой воды в Таллинне

„Мы находимся в лаборатории Tallinna Vesi, где проводится анализ питьевой воды, поставляемой в город, – показывает руководитель отдела диагностики водопроводных сетей Tallinna Vesi Олег Чайкин. – Пробы воды берутся и во время очистки воды, и после очистки воды. Также мы берем около трех тысяч проб у клиента — используем краны клиентов, чтобы контролировать качество воды во всем городе. Качество питьевой воды в Эстонии очень высокое».