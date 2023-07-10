ВИДЕО | О чем говорит фиолетовый флаг на таллиннских пляжах?

Оказывается, не вся вода, которая течет из кранов в столице, поступает с водоочистной станции Юлемисте Tallinna Vesi. В Нымме и частично Пирита воду получают из скважин, и она не обрабатывается, а сразу идет потребителю, это хорошая вода стабильного качества.

„У Tallinna Vesi есть система контроля качества воды – 101 точка по городу, пробы берутся ежедневно, в течение года более 1000 проб – это очень большое количество, – говорит Наталья Шубина. – Департамент здоровья контролирует воду выборочно: 10–12 проб в месяц, у нас такой рутинный контроль. В Таллинне вода очень стабильная, она проходит много этапов очистки, и благодаря тому, что много точек контроля и у нас тесное сотрудничество с Tallinna Vesi, в последнее время проблем с качеством воды не было“.

Пьет ли сама Наталья воду из-под крана? „Да, я пью воду из-под крана и агитирую всех своих друзей, мои друзья давно пьют воду из-под крана. У нас вода хорошего стабильного качества“.

Что касается воды для купания, за качеством которой тоже следит Департамент здоровья, то все таллинские пляжи официальные, хорошо оборудованы, соответствуют всем стандартам и проконтролированы уже не раз. Вода для купания в столице везде хорошего качества.