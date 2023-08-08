Одна из целей автоналога уменьшить количество автомобилей в городах. Сможет ли тогда общественный транспорт обслужить еще больше людей?

Еще полгода назад мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин (Eesti 200) сетовал на то, что уездный общественный транспорт часто бывает переполнен. Он рассказывал про детей, которые не могли уехать из школы, расположенной в Нарве, в Нарва-Йыэсуу. Им приходилось пропускать по два-три автобуса, потому что те были забиты туристами. Главная причина, по мнению Ильина, заключалась даже не в том, что не хватает автобусов, а в том, что существующие обслуживают людей бесплатно, поэтому их используют „все, кому не лень“.

Жители Таллинна также имеют право на бесплатный проезд в своем городе. И очевидно, что какая-то часть из них действительно откажется от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Однако директор по обслуживанию TLT Ханнес Фальтен уверяет, что это не станет проблемой. „TLT может увеличить пропускную способность для жителей Таллинна даже если число пассажиров возрастет“. Для примера Фальтен сравнил два периода: в прошлом году в столичном общественном транспорте было совершено более 100 миллионов подтвержденных через валидатор поездок. А за год до коронавируса TLT обслужил 142 млн поездок, также прошедших валидацию. По его словам, это означает, что компания сможет справиться с увеличением числа пассажиров почти на треть без особых усилий. „К тому же введение новых трамваев, производимых компанией PESA, в ближайшие годы еще больше увеличит наши возможности“, – заверяет Фальтен.