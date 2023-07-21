Март Вырклаэв: изучается возможность обложить налогом и автомобили с иностранными номерами

В то же время Вырклаэв назвал одной из целью введения автоналога - снижение уровня автомобилизации, прежде всего в городах.

„Естественно, любой налог приносит деньги в государственный бюджет. Я считаю, что этого не стоит стесняться, у нас бюджет по-прежнему в минусе. Каждый дополнительный евро является желанным“, - сказал он.

Как ожидается, в год новый налог принесет в государственную казну около 120 млн евро.

В ходе разработки налога чиновники думают и о том, чтобы люди различными способами не уклонялись от его уплаты. Например, есть вариант, что будут регистрировать автомобиль в какой-то другой стране.

На этот случай изучается возможность введения дорожного налога — не для автомобилей с эстонскими регистрационными номерами, а для иностранцев.

Министр финансов Март Вырклаэв представил в среду две возможные версии вводимого в будущем году налога на моторные транспортные средства.

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