Экономика
20.07.2023, 15:21

Сельские жители и инвалиды будут платить автоналог по полной программе. Государство опасается мошеннических схем

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Смотрите примеры расчета налога!
Автоналог планируют ввести с 1 июля 2024 года
Автоналог планируют ввести с 1 июля 2024 года
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Министр финансов Март Вырклаэв представил вчера две возможные версии вводимого в будущем году налога на моторные транспортные средства. Ключевыми являются простота и единообразие, исключений мало. Вырклаев заметил, что отчасти это связано с тем, чтобы избежать ситуации, когда люди будут уклоняться от уплаты налога. Платить нужно будет и за мотоциклы, пишет Delfi.

В предложениях Минфина по разработке законопроекта приведены две возможные модели расчета налога.

Первая модель основана в более широком смысле на глобальном и локальном воздействии моторного транспортного средства на окружающую среду (при производстве, использовании, утилизации). В расчет идут: базовая часть (годовой налог 30 евро, при регистрации 300 евро) + CO2/мощность + масса-возраст.

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