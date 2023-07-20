Сельские жители и инвалиды будут платить автоналог по полной программе. Государство опасается мошеннических схем

Министр финансов Март Вырклаэв представил вчера две возможные версии вводимого в будущем году налога на моторные транспортные средства. Ключевыми являются простота и единообразие, исключений мало. Вырклаев заметил, что отчасти это связано с тем, чтобы избежать ситуации, когда люди будут уклоняться от уплаты налога. Платить нужно будет и за мотоциклы, пишет Delfi.