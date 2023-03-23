ИНТЕРВЬЮ | Мэр Нарва-Йыэсуу рассказывает, почему необходимо отменить бесплатный уездный общественный транспорт

Понятно, что подобное решение поможет сохранить деньги в госбюджете. У вас есть представление, о какой сумме идет речь?

В прошлом году на это было потрачено, по-моему, в районе 60 с чем-то миллионов евро. В этом году уездный бесплатный общественный транспорт уже обойдется госбюджету порядка 85 миллионов.

По какой еще причине следует отказаться от бесплатного транспорта?

Нарва-Йыэсуу годами отстаивает определенные проекты, а нам постоянно говорят, что в госбюджете нет денег. Когда к власти пришли реформисты с центристами, то они урезали 7 миллионов евро на культурно-досуговую деятельность – это и различные кружки, и спортивные секции.

Допустим, в поселке Синимяэ мы открыли секцию футбола и музыкальную школу, в том числе и на деньги, выделенные на культурно-досуговую деятельность. Затем приходят реформисты с центристами и урезают 7 миллионов евро. Повезло, что город Нарва-Йыэсуу нашел деньги, но если будет еще одно подобное урезание, то мы будем вынуждены в некоторых деревнях и населенных пунктах отказывать в различных услугах, которые предлагаем населению. Я знаю, что некоторым самоуправлениям в Ида-Вирумаа уже пришлось отказаться от многих кружков.

Насколько хорошо организован бесплатный транспорт в Нарва-Йыэсуу?

С одной стороны, транспорт выполняет свою задачу: люди ездят на нем. Но к организации есть вопросы. Например, когда наши дети не могли уехать из школы из Нарвы в Нарва-Йыэсуу. Им пришлось пропустить два-три автобуса, потому что просто не было свободных мест. Все было забито, в том числе туристами. Это же ненормально.

Второй пример. Я сейчас стою в своем кабинете и смотрю в окно – на улице установлен здоровый мусорный контейнер. Каждое утро из Нарвы на бесплатном автобусе приезжают асоциалы и собирают из него бутылки. Затем сдают их, покупают алкоголь, выпивают и на таком же бесплатном автобусе уезжают назад в Нарву. При этом в автобусе стоит неприятный запах. Был бы транспорт платным, они бы туда просто не сели.