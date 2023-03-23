ИНТЕРВЬЮ | Мэр Нарва-Йыэсуу рассказывает, почему необходимо отменить бесплатный уездный общественный транспорт(17)
Позавчера, 21 марта, премьер-министр Кая Каллас заявила, что в организацию бесплатного уездного общественного транспорта будут внесены изменения: в будущем им смогут пользоваться только пожилые люди, дети и инвалиды. Все остальные категории населения будут вынуждены платить. А линии, которыми не пользуются, будут поддерживаться на минимальном уровне. RusDelfi поговорил с мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным (Eesti 200), который выступает за полную отмену бесплатного общественного транспорта.
Понятно, что подобное решение поможет сохранить деньги в госбюджете. У вас есть представление, о какой сумме идет речь?
В прошлом году на это было потрачено, по-моему, в районе 60 с чем-то миллионов евро. В этом году уездный бесплатный общественный транспорт уже обойдется госбюджету порядка 85 миллионов.
По какой еще причине следует отказаться от бесплатного транспорта?
Нарва-Йыэсуу годами отстаивает определенные проекты, а нам постоянно говорят, что в госбюджете нет денег. Когда к власти пришли реформисты с центристами, то они урезали 7 миллионов евро на культурно-досуговую деятельность – это и различные кружки, и спортивные секции.
Допустим, в поселке Синимяэ мы открыли секцию футбола и музыкальную школу, в том числе и на деньги, выделенные на культурно-досуговую деятельность. Затем приходят реформисты с центристами и урезают 7 миллионов евро. Повезло, что город Нарва-Йыэсуу нашел деньги, но если будет еще одно подобное урезание, то мы будем вынуждены в некоторых деревнях и населенных пунктах отказывать в различных услугах, которые предлагаем населению. Я знаю, что некоторым самоуправлениям в Ида-Вирумаа уже пришлось отказаться от многих кружков.
Насколько хорошо организован бесплатный транспорт в Нарва-Йыэсуу?
С одной стороны, транспорт выполняет свою задачу: люди ездят на нем. Но к организации есть вопросы. Например, когда наши дети не могли уехать из школы из Нарвы в Нарва-Йыэсуу. Им пришлось пропустить два-три автобуса, потому что просто не было свободных мест. Все было забито, в том числе туристами. Это же ненормально.
Второй пример. Я сейчас стою в своем кабинете и смотрю в окно – на улице установлен здоровый мусорный контейнер. Каждое утро из Нарвы на бесплатном автобусе приезжают асоциалы и собирают из него бутылки. Затем сдают их, покупают алкоголь, выпивают и на таком же бесплатном автобусе уезжают назад в Нарву. При этом в автобусе стоит неприятный запах. Был бы транспорт платным, они бы туда просто не сели.
Мне кажется, что во многих местах бесплатный транспорт не выполняет свою функцию. Особенно люди страдают в летний период, когда очень много молодежи приезжает по вечерам из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, просто чтобы здесь побыть. Они говорят: „Ну а чего, транспорт же бесплатный, почему бы не поездить“. Из-за этого многие наши люди не могут вернуться в город или уехать из него. Из-за того, что транспорт бесплатный, катаются все, кому не лень.
И как на это реагируют местные жители?
Они говорят, что лучше как раньше: проезд по 70 центов. Главное, чтобы автобус выполнял свою функцию и на нем можно было просто добираться из точки „А“ в точку „Б“, а при данной системе это не всегда получается.
Значит ваша позиция примерно такая: убрать плохо работающий бесплатный транспорт, а на сэкономленные деньги внедрить такие же бесплатные кружки и секции?
Я не говорю, что нужно что-то отменить, чтобы внедрить что-то другое. Мне просто кажется, что в данном случае „бесплатный коммунизм“, который развели несколько лет назад – полноценно не работает. Это непропорциональные вложения, которые из года в год растут. Мы же начинали, по моему, с 30 миллионов. Сейчас уже 85 миллионов, а на следующий год прогнозируют более 100 миллионов. Лучше эти деньги на образование пустить либо в региональную политику – на поддержку проектов Ида-Вирумаа, которые мы так давно ждём. В этом случае я все-таки выбираю второй вариант.
А проблема загруженности возникает только в Нарва-Йыэсуу?
Не только тут, так по всей Эстонии. Я разговаривал с руководителями самоуправлений из Южной Эстонии, и мне сказали , что у них там целые алкотуры устраивают: садится человек в Тарту и едет в Элва. Там пересаживается на другой бесплатный транспорт и доезжает до Валга, а оттуда до Валка (город в Латвии – прим. ред.), где покупает алкоголь подешевле. Там же его потребляет и уже веселым едет обратно в Тарту. По моему мнению, так оно не должно работать.
Хорошо. Позвольте один аргумент в пользу бесплатного общественного транспорта. Вы можете согласиться, опровергнуть или просто прокомментировать. Эстония взяла направление на „зеленый поворот“. Бесплатный общественный транспорт отчасти способствует этому: меньше машин - меньше загрязнения воздуха. К тому же меньше пробок на улицах.
Я бы мог с этим согласиться, но я разговаривал с экспертами, в том числе из Транспортного департамента, и они сказали, что это работает только в больших городах, например, в Таллинне. Причина в том, что там сеть общественного транспорта внутри города лучше развита. К тому же в столице слишком много машин, поэтому на общественном транспорте порой проще и быстрее добраться из точки „А“ в точку „Б“. А в менее заселенных регионах люди массово не пересели с автомобилей на общественный транспорт. К сожалению.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.