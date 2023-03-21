Коалиционные переговоры: Каллас ответила, будет ли упразднен бесплатный общественный транспорт

Лидер партии Реформ и премьер-министр Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров, что новая коалиция планирует внести изменения в организацию бесплатного общественного транспорта.

Каллас заявила на пресс-конференции, что в Эстонии необходимо провести реформу мобильности, в рамках которой будет установлено, в каких направлениях люди передвигаются чаще всего. Линии, которые не используются, будут поддерживаться на минимальном уровне.

„Цель в том, чтобы люди в нужное им время смогли уехать откуда им надо - туда, куда им надо“, - сказала она. По ее словам, создаваемая коалиция хочет сократить использование автомобилей и увеличить число пользователей общественного транспорта.

Будет ли упразднен бесплатный общественный транспорт для всех? „Он останется бесплатным для пожилых людей, детей и инвалидов“, — сказала Каллас. В настоящее время большинство уездных линий бесплатно для всех, независимо от возраста.

Кая Каллас также подтвердила на пресс-конференции, что компанию Elektrilevi (крупнейшее сетевое предприятие Эстонии, доставляющее электроэнергию практически во все дома и на все предприятия) следует отделить от концерна Eesti Energia. По ее словам, в этом вопросе в создаваемой коалиции имеется единодушие.

На этой неделе продолжились коалиционные переговоры между Партией реформ, Eesti 200 и социал-демократами.