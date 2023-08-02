Цены на них будут падать: стоит ли пересаживаться на электромобили?(4)
В за последнюю неделю RusDelfi несколько раз писал про возгорание электромобилей. Почему так происходит и действительно ли эти машины более пожароопасны рассказал представитель партии „Зеленых“ и член добровольной команды спасателей Тимур Сагитов.
По словам Тимура, в целом, электромобили менее пожароопасны, чем машины с двигателем внутреннего сгорания: „Во-первых, они сейчас новые все и нормально обслуживаются у „официалов“. Они технологически более современные. Также их пожары редки, так как их процент на наших улицах маленький. Постоянно горят автомобили с ДВС: электропроводка какая-то загорается. В этом году даже один газовый автомобиль взорвался“.
Что касается недавнего случая с пожаром на корабле, который вез автомобили, то Тимур считает, что вряд ли это произошло из-за неправильной зарядки - электрокар, скорее всего, не заряжали во время транспортировки: „Наиболее вероятно, что произошло замыкание. Что касается зарядок в целом - литиевые аккумуляторы довольно часто загораются во время зарядки, но это касается не автомобилей, а скорее таких устройств, как планшет, ноутбук, электросамокат. В подобных случаях бывает такое, что привозят товар с поврежденными батареями, что зарядка неисправная. А с электромобилями другая история - тут нельзя сказать, что зарядка виновата. Электромобили сейчас все в новом, хорошем состоянии. Небольшие электронные устройства могут падать, механически повреждаться. А аккумуляторы электроавтомобилей находятся внизу, повредить их просто так не получится. В будущем же нельзя исключать того, что будет больше неофициальных замен аккумуляторов. Это дешевле, но могут возникнуть вопросы с качеством“.
Заряжать электромобили дома, по словам Тимура, тоже вполне безопасно. Общественная зарядка дороже, плюс - многие заряжают автомобиль от установленных дома солнечных батарей. Единственный минус, который, в частности, сдерживает распространение электромобилей - от обычной розетки машина заряжается в несколько раз дольше, чем от специализированной общественной зарядки, которая может заполнить аккумулятор практически за полчаса. Здесь работает принцип, аналогичный тому, что если подключить телефон к компьютеру по USB, он будет заряжаться значительно медленнее, чем через розетку.
Сам Тимур на электромобиль пересаживаться не спешит - не только из-за цен. Одна из основных проблем - отсутствие возможности заряжать автомобиль.
„Цена на них будет падать, - уверен Тимур. - Да и сейчас если взять более дорогой сегмент, то разница в цене не такая большая. Плюс - ты получаешь пособия, возможность езды по автобусным полосам и бесплатную парковку. Да и банк дает более низкую ставку на лизинг для экологичных транспортных средств. А если есть возможность дешево или бесплатно заряжаться, то такой автомобиль со всеми его затратами может оказаться дешевле“.
Однако это не означает, что стоит избавляться от своих старых автомобилей и срочно переходить на электрокары, ведь производство каждой машины требует ресурсов, и если у вас свежий и исправный автомобиль с ДВС, то экологичнее будет продолжить использовать его.
„Для современного города любой автомобиль нежелателен: он требует парковочных мест, из-за аккумуляторов электромобили тяжелее, чем те, что с ДВС, так что износ дорог будет сильнее“.
Что касается пожароопасности, то несмотря на то, что электромобили загораются реже, потушить такой пожар намного сложнее.
„Литиевые батареи тушить сложно - нужен огнетушитель класса D, который подходит для металла. К самой батарее сложно подобраться, чтобы ее потушить, эффективных средств для этого нет. Как показывает опыт пожарных других стран, огню просто не позволяют распространиться на другие части машины и соседние объекты, а батарее дают просто выгореть. Но на это уходит во много раз больше воды, чем на тушение обычной машины. Если уж так случилось, что ваш автомобиль загорелся, первым делом нужно людей спасти, по возможности - какие-то вещи, вызвать пожарных“.
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