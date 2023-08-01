01.08.2023, 11:45
ФОТО | Под Таллинном загорелся электромобиль Jaguar(6)
ФОТО: | Erakogu
Вчера в волости Виймси у дорогого электромобиля взорвался аккумулятор.
В понедельник в 18.09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Хаабнеэме на Рандвере теэ (волость Виймси) у электромобиля на ходу задымился аккумулятор.
По прибытию спасателей на место инцидента аккумулятор, находившийся под водительским сиденьем, взорвался, после чего загорелся салон.
Спасатели поместили загоревшийся автомобиль в контейнер и залили водой.
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