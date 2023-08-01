ФОТО | Под Таллинном загорелся электромобиль Jaguar

В понедельник в 18.09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Хаабнеэме на Рандвере теэ (волость Виймси) у электромобиля на ходу задымился аккумулятор.

По прибытию спасателей на место инцидента аккумулятор, находившийся под водительским сиденьем, взорвался, после чего загорелся салон.

Спасатели поместили загоревшийся автомобиль в контейнер и залили водой.

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