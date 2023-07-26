26.07.2023, 15:13
В Северном море горит грузовое судно с 2856 автомобилями(6)
ФОТО: Scanpix
В Северном море горит паром с 2856 автомобилями марки Mercedes, пишет УНИАН.
Судно Fremantle Highway загорелось в 27 км к северу от острова Амеланд в Нидерландах. На борту было 2856 машин. По данным СМИ, это автомобили марки Mercedes. Их должны были доставить из Германии в Египет.
По предварительной версии, первым загорелся электрокар, затем огонь перекинулся и на остальные машины. Погиб один член экипажа, остальные 22 моряка спасены. Семерым из них пришлось прыгать за борт. Сейчас горящий паром накренился, нидерландские спасатели пытаются не допустить его опрокидывания в воду.
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