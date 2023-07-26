В Северном море горит грузовое судно с 2856 автомобилями

Судно Fremantle Highway загорелось в 27 км к северу от острова Амеланд в Нидерландах. На борту было 2856 машин. По данным СМИ, это автомобили марки Mercedes. Их должны были доставить из Германии в Египет.



По предварительной версии, первым загорелся электрокар, затем огонь перекинулся и на остальные машины. Погиб один член экипажа, остальные 22 моряка спасены. Семерым из них пришлось прыгать за борт. Сейчас горящий паром накренился, нидерландские спасатели пытаются не допустить его опрокидывания в воду.