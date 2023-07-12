ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ | Оплачивать место в доме по уходу будут не каждому пожилому человеку

Государство не будет оплачивать пребывание любого пожилого человека в доме по уходу. Министерство социальных дел поясняет, что социальный работник будет оценивать потребность пожилого человека в уходе, для чего последнему следует обратиться в местное самоуправление. Если выяснится, что пожилому человеку не нужна услуга общего ухода, то социальный работник сможет предложить услугу, предполагающую проживание дома. Самостоятельно покрывающий все расходы человек может и в дальнейшем обратиться в подходящий ему дом по уходу.

В случае тех, кто уже находится в доме по уходу, социальный работник проведет оценку потребности для этого пожилого человека в круглосуточном уходе, если это не было сделано ранее. Если оценка подтвердит, что пожилой человек нуждается в круглосуточной услуге общего ухода, то местное самоуправление будет участвовать в ее оплате, начиная с 1 июля 2023 года.

Если социальный работник не связался в июне с пожилым человеком, желающим получить поддержку для покрытия расходов, связанных с домом по уходу, то нужно самому дать об этом знать местному самоуправлению.

Те, кто считает, что местное самоуправление приняло в отношении него неправильное решение, имеет право ходатайствовать о пересмотре решения, подав соответствующее заявление в то же местное самоуправление.

Подробнее о реформе в сфере по уходу читайте здесь и здесь.





