Теперь доступно всем: Таллинн установил предельные ставки оплаты услуги домов по уходу

Согласно вступающему в силу 1 июля 2023 года Закону о социальном попечении, местное самоуправление оплачивает расходы на услугу по уходу для всех ее получателей, в случае которых при оценивании степени потребности в помощи была определена необходимость в предоставлении общей услуги по уходу. При этом местное самоуправление может установить предельную ставку оплаты услуг по уходу, что обеспечит доступность услуги для нуждающихся в помощи и возможность выбора дома по уходу.

„До сих пор услугу общего ухода оплачивал получатель услуги, если у него были для этого необходимые денежные или имущественные средства, либо его близкие, а недостающую сумму компенсировало местное самоуправление. Начиная с 1 июля местное самоуправление будет оплачивать расходы, связанные с оплатой услуг работников по уходу, а получатель услуги в качестве доли самофинансирования должен будет оплачивать расходы на проживание и питание. Также нужно будет оплачивать из собственных средств сопутствующие расходы и превышающую предельную ставку стоимость услуги по уходу, если человек выберет место в попечительском доме, стоимость услуг которого превышает установленный порог“, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Целью осуществления общегосударственной реформы попечения является обеспечение человек места в доме по уходу за его пенсию. При этом государство исходит из того, что этой цели можно достичь с учетом средней пенсии по старости, по данным за второй квартал прошлого года, помноженной на коэффициент 1,06, то есть за 635 евро. В попечительских домах Таллинна и Харьюмаа уровень цен на общую услугу по уходу является более высоким и обозначенной суммы недостаточно для покрытия расходов.