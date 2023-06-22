Теперь доступно всем: Таллинн установил предельные ставки оплаты услуги домов по уходу(10)
Таллиннская горуправа утвердила ставку оплаты услуги по уходу при оказании общей услуги по уходу, ее размер составит 734 евро. Для людей с низким доходом ставкой для освобождения от оплаты является сумма в пределах 70 евро в месяц, то есть они освобождаются от необходимости вносить доплату, если для получения услуги требуется внести до 705 евро.
Согласно вступающему в силу 1 июля 2023 года Закону о социальном попечении, местное самоуправление оплачивает расходы на услугу по уходу для всех ее получателей, в случае которых при оценивании степени потребности в помощи была определена необходимость в предоставлении общей услуги по уходу. При этом местное самоуправление может установить предельную ставку оплаты услуг по уходу, что обеспечит доступность услуги для нуждающихся в помощи и возможность выбора дома по уходу.
„До сих пор услугу общего ухода оплачивал получатель услуги, если у него были для этого необходимые денежные или имущественные средства, либо его близкие, а недостающую сумму компенсировало местное самоуправление. Начиная с 1 июля местное самоуправление будет оплачивать расходы, связанные с оплатой услуг работников по уходу, а получатель услуги в качестве доли самофинансирования должен будет оплачивать расходы на проживание и питание. Также нужно будет оплачивать из собственных средств сопутствующие расходы и превышающую предельную ставку стоимость услуги по уходу, если человек выберет место в попечительском доме, стоимость услуг которого превышает установленный порог“, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.
Целью осуществления общегосударственной реформы попечения является обеспечение человек места в доме по уходу за его пенсию. При этом государство исходит из того, что этой цели можно достичь с учетом средней пенсии по старости, по данным за второй квартал прошлого года, помноженной на коэффициент 1,06, то есть за 635 евро. В попечительских домах Таллинна и Харьюмаа уровень цен на общую услугу по уходу является более высоким и обозначенной суммы недостаточно для покрытия расходов.
Таллинн при установлении предельной ставки оплаты услуги по уходу принял за основу действующий уровень цен в домах попечения в столице и ближайших волостях. Были учтены более высокий и более низкий уровень цен на услуги по уходу в двух третьих попечительских домов в Таллинне и Харьюмаа (687 и 780 евро соответственно), среднее от них составило 734 евро. Предельная ставка не должна покрывать расходы на услугу во всех попечительских домах, но должна обеспечить клиентам возможность выбора хотя бы из нескольких учреждений, чтобы при этом не возникло необходимости доплачивать за получение услуги. В Таллинне и Харьюмаа в общей сложности 23 учреждения по уходу, в случае большинства из которых стоимость оказания услуги покрывается за счет установленной городом ставки с учетом более низкой стоимости услуги, а в случае более чем половины учреждений покрывается и более дорогая услуга. Например, в находящемся в ведении Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Ируском попечительском доме стоимость общей услуги по уходу составляет 732 евро в месяц.
„Мы хотели оказать дополнительную поддержку нуждающимся в услуге по уходу с более низким достатком, для этого установлена ставка освобождения от оплаты услуги, которая составляет 70 евро. Это покрывает разницу между 635 евро и 705 евро, что, по нашей оценке, необходимо для оплаты проживания и питания. Поэтому город частично примет на себя обязательство по внесению доли самофинансирования, освобождая от этого близких получателя услуги, несущих ответственность за содержание родственника. Таким образом установленный предел стоимости позволит нуждающимся в помощи людям получить место в большинстве попечительских домов Таллинна и Харьюмаа, оказывающих общую услугу по уходу“, - добавила Бешкина.
От оплаты доли самофинансирования будут освобождены близкие получающего услугу человека, на сумму, которая превышает размер средней пенсии по старости за второй квартал 2022 года помноженный на 1,06, если доход получателя услуги не покрывает долю самофинансирования. В качестве дохода рассматривается государственная пенсия, накопительная пенсия, пособие по нетрудоспособности, а также получаемый в виде социальных выплат доход. Ставка для освобождения от самофинансирования составляет 70 евро. При расчете ставки за основу принято, что две трети оказывающих услугу в Таллинне и Харьюмаа учреждений были бы доступны в части самофинансирования, чтобы при этом у близких не было необходимости доплачивать.
Если человек хочет получать услугу в том попечительском доме, в котором стоимость услуги по уходу или доли самофинансирования выше, чем установленная городом ставка, получатель услуги оплачивает превышающую ставку сумму сам или ему помогают в этом лица, обязанные содержать его.
Государственная реформа попечения и введение ставок, согласно нынешним прогнозам, окажет дополнительное влияние на бюджет Таллинна на 2024 год в размере более чем 26 млн евро, согласно прогнозу, от этой суммы в доходную базу города поступит 16,46 млн евро. Вклад города составит около 9,7 млн евро. Дополнительное негативное финансовое влияние реформы, которое государство не покрывает в 2024 году, составит по оценке Таллинна 8,82 млн евро.
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