КАЛЬКУЛЯТОР КОМПЕНСАЦИИ | С 1 июля за дома по уходу частично будет платить местное самоуправление

Дома по уходу и цены на их услуги – больная тема для многих. С возрастом справляться дома самостоятельно становится все труднее, при этом позволить себе круглосуточный присмотр в доме попечения могут не все.

Одного желания недостаточно

По словам Кетри Куппер, руководителя по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел, в 2020 году от 56 000 до 75 900 человек нуждались в дополнительных социальных услугах. И чем старше возрастная группа, тем больше потребность в посторонней помощи и услугах.

„Эта потребность резко возрастает у людей после 80 лет: более половины из них пользуются посторонней помощью, а 22% считают, что нуждаются в дополнительных услугах, – констатирует Куппер. – По данным Департамента социального страхования, примерно 10 500 человек сейчас находятся в домах попечения. Услугу круглосуточного общего ухода, в основном, оказывают в конце жизни. По статистике, в среднем человек находится в доме попечения около двух месяцев. Около 30 процентов людей, направленных местными самоуправлениями в дома попечения, уже прошли оценку своей необходимости в получении этой услуги“.

В рамках грядущей реформы местные самоуправления будут помогать нуждающимся в пребывании в доме по уходу частично оплачивать эти услуги. Они будут покрывать те расходы, которые включают затраты на оплату труда работников по уходу и вспомогательного персонала, а также расходы на рабочую одежду, проверку состояния здоровья и обучение. Все остальное (питание, проживание, медицинский уход, если потребуется, другие личные расходы) оплачивает тот, кто находится в доме призрения, или его семья.

При этом для получения места в доме попечения, где расходы на услуги будут частично компенсированы, по-прежнему недостаточно одного лишь желания нуждающегося или его семьи. К выводу, что человек не способен справляться дома даже с посторонней помощью, должны прийти в социальном отделе.

Расходы будут видны