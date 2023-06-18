КАЛЬКУЛЯТОР КОМПЕНСАЦИИ | С 1 июля за дома по уходу частично будет платить местное самоуправление
Через месяц вступает в силу реформа попечения, в рамках которой самоуправления возьмут на себя часть расходов на услуги домов по уходу. Как это будет происходить, нужно ли подавать дополнительные заявления и все ли дома призрения участвуют в реформе – узнавала „МК-Эстония“.
Дома по уходу и цены на их услуги – больная тема для многих. С возрастом справляться дома самостоятельно становится все труднее, при этом позволить себе круглосуточный присмотр в доме попечения могут не все.
Одного желания недостаточно
По словам Кетри Куппер, руководителя по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел, в 2020 году от 56 000 до 75 900 человек нуждались в дополнительных социальных услугах. И чем старше возрастная группа, тем больше потребность в посторонней помощи и услугах.
„Эта потребность резко возрастает у людей после 80 лет: более половины из них пользуются посторонней помощью, а 22% считают, что нуждаются в дополнительных услугах, – констатирует Куппер. – По данным Департамента социального страхования, примерно 10 500 человек сейчас находятся в домах попечения. Услугу круглосуточного общего ухода, в основном, оказывают в конце жизни. По статистике, в среднем человек находится в доме попечения около двух месяцев. Около 30 процентов людей, направленных местными самоуправлениями в дома попечения, уже прошли оценку своей необходимости в получении этой услуги“.
В рамках грядущей реформы местные самоуправления будут помогать нуждающимся в пребывании в доме по уходу частично оплачивать эти услуги. Они будут покрывать те расходы, которые включают затраты на оплату труда работников по уходу и вспомогательного персонала, а также расходы на рабочую одежду, проверку состояния здоровья и обучение. Все остальное (питание, проживание, медицинский уход, если потребуется, другие личные расходы) оплачивает тот, кто находится в доме призрения, или его семья.
При этом для получения места в доме попечения, где расходы на услуги будут частично компенсированы, по-прежнему недостаточно одного лишь желания нуждающегося или его семьи. К выводу, что человек не способен справляться дома даже с посторонней помощью, должны прийти в социальном отделе.
Расходы будут видны
Цены в разных домах по уходу существенно различаются. Чтобы оплачивать часть, местное самоуправление должно знать, из чего состоит стоимость услуги каждого дома по уходу. Получается, каждое учреждение должно детально расписать свои расходы?
„Согласно Закону о социальном обеспечении, все поставщики общих услуг по уходу обязаны раскрывать сумму расходов на уход и стоимость проживания в форме, которая не требует отдельного запроса. Разумнее всего публиковать эту информацию на сайте поставщика услуг или на сайте местного самоуправления, если поставщик услуг – учреждение, управляемое местным самоуправлением, – разъясняет Кетри Куппер. – Закон не требует раскрывать стоимость каждого компонента итоговой цены, однако учреждение должно опубликовать полную цену услуги и выделить в ней сумму расходов на уход. Это делается, чтобы у местного самоуправления была точная информация для определения предельной ставки компенсации“.
У самоуправления также, добавляет Куппер, есть право запросить более детальную калькуляцию стоимости услуги по уходу.
Не всегда есть выбор
Кроме того, самоуправления могут установить предельную ставку расходов по уходу. Она должна обеспечить человеку возможность выбирать, по крайней мере, между несколькими домами попечения.
Часто человек хочет в какое-то определенное учреждение, например, расположенное ближе к его дому или туда, где, по его мнению, ему будет комфортнее. В этой связи встает вопрос: все ли дома по уходу подпадают под изменения, которые вступают в силу с 1 июля?
„Реформа касается всех поставщиков, оказывающих услугу круглосуточного общего ухода и имеющих соответствующую лицензию, – отвечает Кетри Куппер. – Например, она не затрагивает учреждения дневного ухода, больницы, оказывающие услугу сестринского ухода, или учреждения, предоставляющие независимую стационарную сестринскую помощь“.
Если же речь идет о круглосуточном общем уходе, то, по словам специалиста, оказывающее эту услугу учреждение подпадает под реформу, суть которой заключается в том, что у человека должна быть возможность получить нужную ему услугу попечения за сумму, равную его пенсии.
„Он, безусловно, может выбрать наиболее подходящий ему дом социального попечения. При этом все же следует исходить из реальности и учитывать физическое наличие мест. Если услуга нужна срочно, возможности ждать нет, возможность выбора может быть ограничена, – отмечает Куппер. – Услуга общего ухода находится в ведении местного самоуправления, которое обычно предлагает нуждающемуся в помощи человеку места в тех заведениях, где они на данный момент есть“.
В министерстве замечают, что предельную ставку компенсации устанавливает самоуправление. При этом компенсация не может быть ниже рыночной цены (на основе опубликованных данных о расходах на уход) и должна обеспечивать человеку возможность получить необходимую услугу хотя бы в нескольких домах попечения, соответствующих его потребностям. Если человек выбирает учреждение, в котором стоимость расходов на уход – выше установленного самоуправлением лимита, недостающую часть придется оплатить получателю услуги или его близким.
Дополнительная помощь
Кетри Куппер добавляет, что самоуправления будут возмещать также разницу в стоимости ухода, если пенсия человека ниже средней пенсии по старости. Средняя пенсия по старости во втором квартале 2022 года составляла 636 евро.
Примерный расчет таков: если человек получает пенсию в размере 550 евро, а стоимость расходов на уход учреждения – 700 евро, компенсация самоуправления составляет 636–550 = 86 евро.
Что касается оставшейся части, оценивается платежеспособность человека и его родственников (закон устанавливает, кто несет ответственность за содержание, как правило, это дети). И если они не в состоянии самостоятельно финансировать необходимые услуги общего ухода, то местное самоуправление должно предоставить финансирование в размере, обеспечивающем доступность услуги.
Инфляция влияет на всех
Из-за высокой инфляции можно ожидать, что цены на услуги домов по уходу также вырастут. В министерстве отмечают, что повышение цен на услуги домов попечения неизбежно и в том случае, если бы реформу системы социального ухода не проводили.
„При прогнозировании финансовых ресурсов учитывали экономические прогнозы, рост заработной платы, увеличение индекса потребительских цен и т. д. По прогнозу, средняя стоимость одного места в учреждении круглосуточного общего ухода в 2023 году будет на уровне 1300 евро. Можно предположить, что существуют и более, и менее дорогие места, – говорит Кетри Куппер. – Для проведения реформы в этом году самоуправления Эстонии получат 39 миллионов евро, в следующем году планируется выделить уже около 57 миллионов“.
Суммы значительные. Но может ли сложиться такая ситуация, когда бюджет уже будет израсходован, а новые нуждающиеся все еще будут обращаться за помощью в оплате услуги?
„При распределении средств, выделяемых самоуправлениям, учитывают долю пожилых людей (65–84 года и 85 и старше) в каждом отдельном самоуправлении, поскольку статистика показывает, что именно в этом возрасте человек чаще всего нуждается в месте в доме попечения. На сегодняшний день государственное финансирование – дополнительная поддержка ко вкладу самоуправления. Вклад самоуправления в оплату места должен со временем увеличиваться – это условие действовало и до реформы. Поскольку реформа еще не реализована, сейчас мы можем опираться только на прогноз, согласно которому самоуправления смогут выполнить задачи в рамках выделенных средств“, – констатирует Куппер.
Как будет рассчитываться компенсация?
Пример 1.
Плата за место в доме попечения – 1200 евро, доход Марии – 275 евро, самоуправление компенсирует расходы по уходу в размере 600 евро.
Из чего складывается плата за место:
Дополнительная компенсация самоуправления = плата за место – компенсация расходов по уходу – доход Марии
Часть, которую должна заплатить Мария = плата за место – компенсация расходов по уходу – дополнительная компенсация
Плата за место складывается из следующих компонентов = доход Марии + компенсация расходов по уходу + дополнительная компенсация
Из чего складывается плата за место в цифрах:
Компенсация расходов по уходу: 600 евро
Дополнительная компенсация: 1200–600–275=325 евро
Итоговая сумма компенсации: 600 + 325=925 евро
Часть, которую должна заплатить Мария: 1200–925=275 евро
Плата за место: 275 + 925=1200 евро
Пример 2.
Плата за место в доме попечения – 1500 евро, доход Екатерины – 275 евро, самоуправление компенсирует расходы по уходу в размере 600 евро. Применяется лимит дополнительной компенсации, так как расходы превышают разницу между средней пенсией по старости и доходом Екатерины.
Из чего складывается плата за место:
Дополнительная компенсация от самоуправления = плата за место – компенсация расходов по уходу – доход Екатерины
Лимит дополнительной компенсации = средняя пенсия по старости – доход Екатерины
Часть, которую должна заплатить Екатерина = плата за место – компенсация расходов по уходу – дополнительная компенсация
Плата за место складывается из следующих компонентов = доход Екатерины + компенсация расходов по уходу + дополнительная компенсация
Из чего складывается плата за место в цифрах:
Компенсация расходов по уходу: 600 евро
Дополнительная компенсация: 1500–600–275=625 евро
Лимит дополнительной компенсации: 636–275= 361 евро
Общая сумма компенсации от самоуправления: 600 + 361=961 евро
Часть, которую должна заплатить Екатерина: 1500–961=539 евро
Плата за место: 539 + 961=1500
Пример 3.
Плата за место в доме попечения – 1100 евро, доход Юрия – 600 евро, компенсация от самоуправления за расходы по уходу – 400 евро.
Из чего складывается плата за место:
Дополнительная компенсация от самоуправления = плата за место – компенсация расходов по уходу – доход Юрия
Часть, которую должен заплатить Юрий = плата за место – компенсация расходов по уходу – дополнительная компенсация
Плата за место складывается из следующих компонентов = часть, которую должен заплатить Юрий + компенсация расходов по уходу + дополнительная компенсация
Из чего складывается плата за место в цифрах:
Компенсация от самоуправления за расходы по уходу: 400 евро
Дополнительная компенсация от самоуправления: 1100–400–600=100 евро
Общая сумма, которую компенсирует самоуправление: 400 + 100=500 евро
Часть, которую должен заплатить Юрий: 1100–500= 600 евро
Плата за место: 600 + 500=1100 евро
Пример 4.
Плата за место в доме попечения – 1500 евро, доход Валентина – 900 евро, компенсация за расходы по уходу – 500 евро. Доход Валентина выше средней пенсии по старости, самоуправление дополнительной компенсации не выплачивает.
Из чего складывается плата за место:
Часть, которую должен заплатить Валентин = плата за место – компенсация расходов по уходу
Плата за место складывается из следующих компонентов = плата за место – компенсация расходов по уходу – доход Валентина
Из чего складывается плата за место в цифрах:
Компенсация от самоуправления за расходы по уходу: 500 евро
Часть, которую должен заплатить Валентин: 1500–500 = 1000 евро
Алгоритм действий
Что делать, если вы живете дома, но нуждаетесь в месте в доме попечения?
1. Обратитесь к социальному работнику местного самоуправления по месту регистрации.
2. Специалист оценит, какая помощь вам нужна.
3. Решение принимают в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и выдают в письменном виде.
4. Если выяснится, что вам нужно место в доме попечения, выберите место сами или попросите социального работника вам помочь.
5. Когда место будет выбрано, будет понятно, какую часть расходов оплачивает местное самоуправление.
Что делать, если вы живете в доме попечения?
1. Социальный работник сам свяжется с вами или вашими близкими, чтобы оценить, какая помощь вам необходима.
2. Если вашу потребность в попечительских услугах уже оценивали специалисты местного самоуправления, заново проводить оценку не нужно. В этом случае изменится лишь сумма, которую вы платите за место.
3. Если оценку потребности раньше не проводили, социальный работник проведет ее, и самоуправление в течение 10 дней вынесет решение об оплачиваемой части стоимости места в доме по уходу.
*Поскольку услугой домов попечения в настоящее время пользуется около 10 000 человек, а самоуправлений в Эстонии – 79, этот процесс займет определенное время. Если до июня самоуправление не установило контакт с человеком, проживающим в доме попечения, или его родственниками, об этом следует сообщить либо в дом попечения, либо в самоуправление.
Источник: Министерство социальных дел
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