Госпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении НКО „Слава Украине“ и расследует использование денежных средств

Как пояснила государственный прокурор Трийну Олев, как только появились первые указания на нецелевое использование денег, прокуратура и полиция приступили к анализу информации, поступающей правоохранительным органам.

„Мы анализировали информацию, опубликованную СМИ, поддерживали непосредственный контакт с украинскими коллегами. Собранная информация служит основанием для возбуждения уголовного производства“, - сказала она.

„Расследование начато на основании статьи „Присвоение“, но речь идет о первоначальной оценке, которая может измениться. В настоящий момент подозрение никому не предъявлено. Расследование покажет, есть ли основания для подозрений и будут ли они кому-нибудь предъявлены“, - сказала Трийну Олев.

В связи с тем, что НКО „Слава Украине“ осуществляла свою деятельность в том числе на территории Украины, для выяснения обстоятельств важное значение будет иметь сотрудничество с украинскими правоохранительными учреждениями. Уголовное производство осуществляет Центральная криминальная полиция под руководством Госпрокуратуры.

Вчера сообщалось, что в Украине правоохранительные органы также возбудили уголовное дело для выяснения возможного нецелевого использования собранных жителями Эстонии средств.

Напомним, что скандал с HKO „Cлава Украине“ вспыхнул после того, как в середине апреля газета Eesti Päevaleht опубликовала статью, в которой высказывались подозрения, что часть пожертвованных эстоноземельцами денег могла быть использована нецелевым образом.

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