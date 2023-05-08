В Украине в связи со скандалом вокруг НКО „Слава Украине“ возбудили уголовное дело

Госпрокурор Трийну Олев сказала, что эстонские прокурорские работники находятся в непосредственном контакте с коллегами из прокуратуры Украины и получили подтверждение, что правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело, в ходе которого будут изучать материалы, опубликованные в эстонской прессе.

„Эстонские правоохранительные органы не могут комментировать проходящие в других странах расследования, потому что только ведущее производство ведомство может оценить, какую информацию можно обнародовать, чтобы этим не причинить вред расследованию“, - пояснила она.

„Если правоохранительным органам Украины для сбора доказательств потребуется помощь Эстонии, то в рамках международного сотрудничества мы сможем поддержать украинских коллег в расследовании. Мы продолжаем анализировать поступающую к нам информацию и если увидим основания для возбуждения производства и в Эстонии, то мы обязательно это сделаем“, - добавила прокурор.

На состоявшейся в конце апреля пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский очень серьезно отнесся к вопросу, с которым к нему обратился журналист издания Eesti Ekspress по поводу подозрений в отношении НКО „Слава Украине“.

Как отметил тогда Зеленский, этот вопрос касается имиджа страны. „Мы должны проверить достоверность информации, в любом случае я вас заверяю, что мы займемся этим вопросом“, - добавил президент Украины.

Канцелярия президента сообщила, что Зеленский поручил соответствующим службам разобраться с вопросом.

Напомним, что скандал с HKO „Cлава Украине“ вспыхнул после того, как в середине апреля газета Eesti Päevaleht опубликовала статью, в которой высказывались подозрения, что часть пожертвованных эстоноземельцами денег могла быть использована нецелевым образом.

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